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"Барселона" разгромила "Реал", украинец взял Кубок Испании

15 февраля, 10:03

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Баскетболист Артем Пустовой принял участие в завоевании трофея

Украинский центровой Артем Пустовой стал обладателем Кубка Испании по баскетболу. Вчера вечером его "Барселона" разгромила в Мадриде "Реал" в финальном матче со счетом 88:73. А по ходу встречи преимущество гостей доходило до 23 очков.

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Тем временем королева красоты родила дочь капитану сборной Украины.

28-летний Пустовой вышел в стартовом составе "Барсы", но сыграл немного – около шести минут. Уроженец Киева набрал два очка, эффектно забив сверху, и совершил один блок-шот. Смотрите обзор поединка.

Интересно, что в чемпионате Испании лидирует "Реал", в 21 матче потерпев лишь одно поражение. Его извечный соперник, "Барселона", идет на второй позиции, выиграв 18 раз при трех неудачах. Обе команды выступают и в элитной Евролиге, где лидирует коллектив из Каталонии (17 побед/7 поражений), а мадридцы занимают четвертую строчку (15/9).

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На этой неделе сборная Украины сыграет в Киеве два матча отбора на Евробаскет, хотя уже и обеспечила себе путевку в финальный раунд. В команду позвали американца и украинца, обвиненного в игре на тотализаторе.

Ранее сборная Украины обыграла Португалию в отборе на Евробаскет:

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баскетбол Барселона Реал Мадрид кубок Испании Артем Пустовой
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