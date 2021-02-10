В сборную Украины позвали американца и украинца, обвиненного в игре на тотализаторе

Главный тренер сборной Украины по баскетболу Айнарс Багатскис объявил расширенный состав команды на заключительные матчи отбора на Евробаскет-2022, которые примет Киев c 18-го по 22 февраля. "Сине-желтые" сыграют против Словении и Венгрии.

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На карандаш к тренеру попал американец Джером Рэндл, который защищал цвета сборной на провальном для нас Евробаскете-2015. Также в заявке Александр Кобец – рекордсмен "Черкасских Мавп" по набранным очкам и сезонам. Но это не помешало "Мавпам" обвинить Кобца в играх на тотализаторе и манипуляции результатами матчей. Но ФБУ не нашло подтверждения вины Александра.

Александр Кобец/Фото "Черкасские Мавпы"

Напомним, что в 2018 году на тот момент 22-летний Кобец подписал контракт с клубом НБА "Вашингтон Уизардс" и должен был провести за них сезон в Лиге развития. Но в сборной Украины порвал крестообразную связку и мениск и выбыл на весь сезон. Американцы не могли так долго ждать и разорвали контракт.

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Александр Липовый и Александр Мишула / Фото: FIBA

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Состав сборной Украины: Вячеслав Кравцов, Джером Рэндл, Александр Липовый, Денис Лукашов, Артем Пустовой, Вячеслав Бобров, Владимир Герун, Владимир Конев, Александр Мишула, Станислав Тимофеенко, Павел Крутоус, Анатолий Шундель, Владислав Коренюк, Александр Кобец, Сергей Павлов, Виталий Зотов, Вячеслав Петров, Дмитрий Скапинцев, Богдан Близнюк, Иссуф Санон и Кирилл Марченко.

Ранее мы сообщали, что Украина добыла путевку на Евробаскет, вырвав победу у Австрии 30 ноября в Любляне. Сейчас "сине-желтые" идут на втором месте в турнирной таблице с 6 очками, уступая один балл Словении.

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