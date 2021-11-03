3 листопада 19:44
Реал 2
Шахтар 1
3 листопада 19:45
Мілан 1
Порту 1
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 листопада 22:00
Боруссія Д --
Аякс --
3 листопада 22:00
Шериф --
Інтер --
5 листопада 19:30
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 14:00
Минай --
Маріуполь --
6 листопада 17:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 19:30
Чорноморець --
Рух --
7 листопада 14:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
7 листопада 17:00
Колос --
Шахтар --
7 листопада 17:00
Зоря --
Верес --
7 листопада 19:30
Львів --
Десна --
4 листопада 19:45
Зоря --
ЦСКА Софія --
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1000 та 1 гол. В історичному матчі Реал обіграв Шахтар

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
3 листопада, 21:34
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Шахтар залишив приємне враження своєю грою у Мадриді, але дубль Каріма Бензема приніс перемогу Реалу у Лізі чемпіонів
Бензема переграв Шахтар
Бензема переграв Шахтар / Фото: REUTERS

У четвертому турі Ліги чемпіонів українські фанати знову не відчули смаку перемог. Українські гранди поступилися іспанським. Вчора Динамо програло Барселоні. Сьогодні Шахтар поступився Реалу. Хоча й забив свій перший гол у турнірі.

Читайте також: Огляд матчу Реал – Шахтар

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Матч команди розпочали дуже жваво. Вже на 6-й хвилині господарі могли відкрити рахунок після удару Модрича, але дива реакції продемонстрував Трубін.

Відповідь Шахтаря була ще гострішою. Алан Патрік пробив потужно через штрафний майданчик і Реал врятувала штанга.

А потім Мадрид забив. Найобразливіший гол після безглуздої помилки "гірників".

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Трубін у своєму штрафному майданчику віддав пас Марлону, бразилець не помітив у себе за спиною Вінісіуса, який перехопив м'яч і викотив на Бензема.

Француз забив 1000-й гол мадридців у Лізі чемпіонів. Реал став першим клубом, який досяг цієї позначки у турнірі.

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А невдовзі знову Трубін врятував донецький клуб. Голкіпер зумів ногою відбити найнебезпечніший удар Васкеса.

До кінця тайму Шахтар освоївся та зрівняв рахунок. Матвієнко закинув м'яч у штрафний Реала, Алан Патрік скинув на Фернандо, який в один дотик увігнав м'яч під поперечину. Це був перший гол українських команд у нинішній ЛЧ.

"Гірники" ледь не забили ще раз, "у роздягальню". На останній хвилині тайму Фернандо втік від оборони господарів і пробив у дальній кут, але тут уже врятував Куртуа.

Після перерви Шахтар витримав стартовий тиск іспанців і трохи відсунув гру від своїх воріт. І тієї ж миті пропустив. Просто фантастичну комбінацію провели Вінісіус, Казіміро та Бензема. Француз оформив дубль.

Наприкінці зустрічі донецький клуб пішов уперед і мало не відзначився Судаков. Його удар з-за штрафного коряво відбив Куртуа, але ніхто з партнерів не встиг на добивання.

Реал – Шахтар – 2:1
Голи: Бензема (14, 61) – Фернандо (39)

Матчі, що залишилися:

03.11: Шериф – Інтер.

24.11: Інтер – Шахтар, Шериф – Реал.

07.12: Шахтар – Шериф, Реал – Інтер.

Груповий етап
Група D
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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Реал Реал Реа
4
3
0
1
9
3
6
9
Забиті 9
Пропущені 3
Різниця 6
Результати останніх матчів: В В П В
2
Шериф Шериф Шер
3
2
0
1
5
4
1
6
Забиті 5
Пропущені 4
Різниця 1
Результати останніх матчів: П В В
3
Інтер Інтер Інт
3
1
1
1
3
2
1
4
Забиті 3
Пропущені 2
Різниця 1
Результати останніх матчів: В Н П
4
Шахтар Шахтар Шах
4
0
1
3
1
9
-8
1
Забиті 1
Пропущені 9
Різниця -8
Результати останніх матчів: П П Н П

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Команда
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Г
О
1
Динамо
13
34:5
35
2
Шахтар
13
35:7
32
3
Зоря
13
30:16
26
4
Ворскла
13
21:10
25
5
Дніпро-1
13
20:14
25
6
Олександрія
13
12:10
20
7
Верес
13
12:12
19
8
Металіст 1925
13
16:20
19
9
Десна
13
15:21
18
10
Рух
12
10:14
13
11
Колос
12
7:18
11
12
Львів
13
9:20
10
13
Інгулець
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