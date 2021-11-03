З ним ніхто не зрівняється: Левандовський підкорив досягнення Мессі та Роналду у Лізі чемпіонів

Польський форвард Баварії відійшов після тимчасової кризи і лідирує у рейтингах бомбардирів Бундесліги та Ліги чемпіонів. Левандовський оформив чергове досягнення у Лізі чемпіонів після матчу четвертого туру турніру з Бенфікою (5:2).
Левандовський забив 80-й гол у Лізі чемпіонів, повідомляється в офіційному твіттері УЄФА.
Champions League record after 100 appearances:— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 2, 2021
81 Robert Lewandowski
77 Lionel Messi
64 Cristiano Ronaldo #UCLpic.twitter.com/bYMFCHxZJP
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Нападник Баварії перевершив досягнення форварда Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду та гравця ПСЖ Ліонеля Мессі. Левандовському вдалося найшвидше забити 80 голів у Лізі чемпіонів. Для цього форвардові знадобилося 100 матчів. Мессі досяг цієї позначки за 102 матчі, а Роналду знадобилося 116 ігор.
Цього року на рахунку Левандовського 59 голів та 9 результативних передач у 50 іграх. Він зробив 5 хет-триків.