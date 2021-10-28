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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

А Динамо так слабо? Баварія зганьбилась у Кубку Німеччини

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
28 жовтня, 12:56
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У матчі 1/16 Кубка Німеччини мюнхенська Баварія розгромно програла Боруссії Менхенгладбах із рахунком 0:5
Баварія пропустила від Борусії п'ять м'ячів
Баварія пропустила від Борусії п'ять м'ячів / Фото: Колаж: Сьогодні

Обидві команди завдали за весь матч по шість ударів у ворота, з тією лише різницею, що всі удари Боруссії завершувалися голом у ворота Нойєра.

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Лідер Баварії Томас Мюллер так прокоментував сенсаційну поразку.

Ми так і не змогли включити свій баварський мотор. Зараз ми можемо тільки вибачитися перед уболівальниками.

Ми продемонстрували катастрофічну гру, крім Нойера.

Я не відчував нічого подібного раніше. Важко усвідомити цю поразку. Але ми маємо залишити це позаду, тому що у нас гра в суботу", – сказав Мюллер клубний прес-службі .

Мюнхенська Баварія вперше у своїй історії програла у Кубку Німеччини з різницею у п'ять м'ячів.

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Крім того, ця поразка стала найбільшою для баварців з 1978 року, коли вони поступилися Фортуні з рахунком 1:7.

Зазначимо, що кубковий матч Баварія проводила без свого головного тренера Юліана Нагельсманна, який зараз перебуває на самоізоляції через коронавірус. Наставник мюнхенців отримав позитивний результат тесту на COVID-19, незважаючи на вакцинацію.

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Головний тренер Баварії заразився коронавірусів
Головний тренер Баварії заразився коронавірусів / Фото: Reuters

Нагадаємо, що Баварія – суперник київського Динамо у Лізі чемпіонів. У матчі другого туру групового етапу ЛЧ кияни програли мюнхенцям із рахунком 0:5.

А 23 листопада підопічні Луческу прийматимуть команду Нагельсманна на НСК "Олімпійський".

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І
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Н
П
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Пр.
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О
Результати останніх матчів
1
Баварія Баварія Бав
3
3
0
0
12
0
12
9
Забиті 12
Пропущені 0
Різниця 12
Результати останніх матчів: В В В
2
Бенфіка Бенфіка Бен
3
1
1
1
3
4
-1
4
Забиті 3
Пропущені 4
Різниця -1
Результати останніх матчів: П В Н
3
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-5
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3
0
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2
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12
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