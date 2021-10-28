А Динамо так слабо? Баварія зганьбилась у Кубку Німеччини

У матчі 1/16 Кубка Німеччини мюнхенська Баварія розгромно програла Боруссії Менхенгладбах із рахунком 0:5

Баварія пропустила від Борусії п'ять м'ячів / Фото: Колаж: Сьогодні

Обидві команди завдали за весь матч по шість ударів у ворота, з тією лише різницею, що всі удари Боруссії завершувалися голом у ворота Нойєра.

Читайте також: На Динамо із новим тренером! Барселона звільнила Кумана після ганебної поразки

Реклама

Лідер Баварії Томас Мюллер так прокоментував сенсаційну поразку.

Ми так і не змогли включити свій баварський мотор. Зараз ми можемо тільки вибачитися перед уболівальниками. Ми продемонстрували катастрофічну гру, крім Нойера. Я не відчував нічого подібного раніше. Важко усвідомити цю поразку. Але ми маємо залишити це позаду, тому що у нас гра в суботу", – сказав Мюллер клубний прес-службі .

Мюнхенська Баварія вперше у своїй історії програла у Кубку Німеччини з різницею у п'ять м'ячів.

Реклама

Крім того, ця поразка стала найбільшою для баварців з 1978 року, коли вони поступилися Фортуні з рахунком 1:7.

Зазначимо, що кубковий матч Баварія проводила без свого головного тренера Юліана Нагельсманна, який зараз перебуває на самоізоляції через коронавірус. Наставник мюнхенців отримав позитивний результат тесту на COVID-19, незважаючи на вакцинацію.

Реклама

Головний тренер Баварії заразився коронавірусів / Фото: Reuters

Нагадаємо, що Баварія – суперник київського Динамо у Лізі чемпіонів. У матчі другого туру групового етапу ЛЧ кияни програли мюнхенцям із рахунком 0:5.

А 23 листопада підопічні Луческу прийматимуть команду Нагельсманна на НСК "Олімпійський".