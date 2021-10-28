30 октября 14:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 17:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 19:30
Ингулец --
Верес --
31 октября 14:00
Колос --
Львов --
31 октября 17:00
Рух --
Александрия --
31 октября 19:30
Металлист 1925 --
Заря --
1 ноября 17:00
Днепр-1 --
Минай --
1 ноября 19:30
Ворскла --
Черноморец --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 ноября 22:00
Ливерпуль --
Атлетико --
3 ноября 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 ноября 22:00
Боруссия Д --
Аякс --
3 ноября 22:00
Шериф --
Интер --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
❌ ДТП с мажором в Харькове 🚫 Жесткий карантин 👻 Хэллоуин-2021 💡 Большое обновление сетей

Результаты поиска

Выберите рубрику

Рубрика

Все рубрики
Украина
Регионы
Власть
Деньги
Мир
Некрологи
Life
Звезды
Сюжет дня
Интервью
Новости компаний
Авторские статьи
Киев
Происшествия и криминал
Мультимедиа
Спорт
Подкасты
Игра
Лайфхакер
Техно
Еда
Онлайн-конференции
Видео
Hub
Религия
Выборы 2019

Выберите дату

Дата

Сортировать по

Сортировать по

Новейшие
старые
По просмотрам
За последние 24 часа
За последний месяц
За текущий год
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

А Динамо так слабо? Бавария опозорилась в Кубке Германии

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
28 октября, 12:56
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В матче 1/16 Кубка Германии мюнхенская Бавария разгромно проиграла Боруссии Менхенгладбах со счетом 0:5
Бавария пропустила от Боруссии пять мячей
Бавария пропустила от Боруссии пять мячей / Фото: Коллаж: Сегодня

Обе команды нанесли за весь матч по шесть ударов в створ ворот, с той лишь разницей, что все удары Боруссии завершались голом в ворота Нойера.

Читайте также: На Динамо с новым тренером! Барселона уволила Кумана после позорного поражения

Реклама

Лидер Баварии Томас Мюллер так прокомментировал сенсационное поражение.

"Мы так и не смогли включить свой баварский мотор. Сейчас мы можем только извиниться перед болельщиками.

Мы продемонстрировали катастрофическую игру, за исключением Нойера.

Я не испытывал ничего подобного раньше. Трудно осознать это поражение. Но мы должны оставить это позади, потому что у нас игра в субботу", – сказал Мюллер клубной пресс-службе.

Мюнхенская Бавария первый раз в своей истории проиграла в Кубке Германии с разницей в пять мячей.

Реклама

Кроме того, это поражение стало самым крупным для баварцев с 1978 года, когда они уступили Фортуне со счетом 1:7.

Отметим, что кубковый матч Бавария проводила без своего главного тренера Юлиана Нагельсмана, который сейчас находится на самоизоляции из-за коронавируса. Наставник мюнхенцев получил положительный результат теста на COVID-19, несмотря на вакцинацию.

Реклама

Главный тренер Баварии заразился коронавирусом
Главный тренер Баварии заразился коронавирусом / Фото: Reuters

Напомним, что Бавария – соперник киевского Динамо в Лиге чемпионов. Во матче второго тура группового этапа ЛЧ киевляне проиграли мюнхенцам со счетом 0:5.

А 23 ноября подопечные Луческу будут принимать команду Нагельсманна на НСК "Олимпийский".

Групповой этап
Группа E
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Бавария Бавария Бав
3
3
0
0
12
0
12
9
Забитые 12
Пропущеные 0
Разница 12
Результаты последних матчей: В В В
2
Бенфика Бенфика Бен
3
1
1
1
3
4
-1
4
Забитые 3
Пропущеные 4
Разница -1
Результаты последних матчей: П В Н
3
Барселона Барселона Бар
3
1
0
2
1
6
-5
3
Забитые 1
Пропущеные 6
Разница -5
Результаты последних матчей: В П П
4
Динамо Динамо Дин
3
0
1
2
0
6
-6
1
Забитые 0
Пропущеные 6
Разница -6
Результаты последних матчей: П П Н

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
ТОП-матчи

Мариуполь

30 окт

14:00

Динамо

21.0

7.70

1.14

Шахтер

30 окт

17:00

Десна

1.28

5.50

11.5
Девушки покера
PokerMatch

Лили
Килетто

США
Фото красотки
Опрос
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2016К
2
Александр Усик Александр Усик
1607К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1465К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1031К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
827К
6
Иван Редкач Иван Редкач
719К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
644К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
517К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
496К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
435К
Рекорд Ломаченко
Покер - это спорт!
Новости покера
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
12
31:3
32
2
Шахтер
12
31:6
29
3
Ворскла
12
21:10
24
4
Заря
12
24:15
23
5
Днепр-1
12
16:14
22
6
Александрия
12
12:10
19
7
Металлист 1925
12
15:14
19
8
Верес
12
12:12
18
9
Десна
12
14:17
18
10
Рух
11
10:14
12
11
Колос
11
7:17
11
12
Минай
11
8:14
8
13
Ингулец
11
9:22
8
14
Львов
12
8:20
7
15
Черноморец
12
12:26
7
16
Мариуполь
12
13:29
4
Показать больше
Суббота, 30 октября
14:00
17:00
19:30
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять