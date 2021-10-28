А Динамо так слабо? Бавария опозорилась в Кубке Германии

В матче 1/16 Кубка Германии мюнхенская Бавария разгромно проиграла Боруссии Менхенгладбах со счетом 0:5

Бавария пропустила от Боруссии пять мячей / Фото: Коллаж: Сегодня

Обе команды нанесли за весь матч по шесть ударов в створ ворот, с той лишь разницей, что все удары Боруссии завершались голом в ворота Нойера.

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Лидер Баварии Томас Мюллер так прокомментировал сенсационное поражение.

"Мы так и не смогли включить свой баварский мотор. Сейчас мы можем только извиниться перед болельщиками. Мы продемонстрировали катастрофическую игру, за исключением Нойера. Я не испытывал ничего подобного раньше. Трудно осознать это поражение. Но мы должны оставить это позади, потому что у нас игра в субботу", – сказал Мюллер клубной пресс-службе.

Мюнхенская Бавария первый раз в своей истории проиграла в Кубке Германии с разницей в пять мячей.

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Кроме того, это поражение стало самым крупным для баварцев с 1978 года, когда они уступили Фортуне со счетом 1:7.

Отметим, что кубковый матч Бавария проводила без своего главного тренера Юлиана Нагельсмана, который сейчас находится на самоизоляции из-за коронавируса. Наставник мюнхенцев получил положительный результат теста на COVID-19, несмотря на вакцинацию.

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Главный тренер Баварии заразился коронавирусом / Фото: Reuters

Напомним, что Бавария – соперник киевского Динамо в Лиге чемпионов. Во матче второго тура группового этапа ЛЧ киевляне проиграли мюнхенцам со счетом 0:5.

А 23 ноября подопечные Луческу будут принимать команду Нагельсманна на НСК "Олимпийский".