А Динамо так слабо? Бавария опозорилась в Кубке Германии

Обе команды нанесли за весь матч по шесть ударов в створ ворот, с той лишь разницей, что все удары Боруссии завершались голом в ворота Нойера.
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Лидер Баварии Томас Мюллер так прокомментировал сенсационное поражение.
"Мы так и не смогли включить свой баварский мотор. Сейчас мы можем только извиниться перед болельщиками.
Мы продемонстрировали катастрофическую игру, за исключением Нойера.
Я не испытывал ничего подобного раньше. Трудно осознать это поражение. Но мы должны оставить это позади, потому что у нас игра в субботу", – сказал Мюллер клубной пресс-службе.
Мюнхенская Бавария первый раз в своей истории проиграла в Кубке Германии с разницей в пять мячей.
Кроме того, это поражение стало самым крупным для баварцев с 1978 года, когда они уступили Фортуне со счетом 1:7.
Отметим, что кубковый матч Бавария проводила без своего главного тренера Юлиана Нагельсмана, который сейчас находится на самоизоляции из-за коронавируса. Наставник мюнхенцев получил положительный результат теста на COVID-19, несмотря на вакцинацию.
Напомним, что Бавария – соперник киевского Динамо в Лиге чемпионов. Во матче второго тура группового этапа ЛЧ киевляне проиграли мюнхенцам со счетом 0:5.
А 23 ноября подопечные Луческу будут принимать команду Нагельсманна на НСК "Олимпийский".