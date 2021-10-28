На Динамо с новым тренером! Барселона уволила Кумана после позорного поражения

Барселона официально объявила об увольнении Рональда Кумана с должности главного тренера каталонской команды

Рональд Куман / Фото: Getty Images

Об этом ему сообщил президент Барселоны Жоан Лапорта после поражения от Райо Вальекано (0:1) в гостевом матче 11-го тура чемпионата Испании.

Ранее мы писали, что после поражения от Реала (1:2) болельщики команды напали на автомобиль Кумана.

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Куман возглавил Барселону в августе 2020 года. Под его руководством было сыграно 67 матчей, в которых одержаны 40 побед.

Набрав под руководством 58-летнего Кумана лишь 15 очков в 10 матчах, Барселона в настоящее время занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.

El FC Barcelona ha destituït aquesta nit Ronald Koeman com a tècnic del primer equip — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) October 27, 2021

В Лиге чемпионов Барселона стартовала с двух крупных поражений от Баварии (0:3) и Бенфики (0:3), после чего каталонцы на своем поле с минимальным счетом 1:0 выиграли у киевского Динамо. В следующем туре турнира каталонская команда сыграет в Киеве с подопечными Мирчи Луческу. Матч пройдет 2 ноября.

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Ближайший матч Барселоны запланирован уже на 30 октября — на своем поле против Алавеса в рамках 12-го тура чемпионата Испании.