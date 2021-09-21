Перший за 49 років! Унікальна нагорода Роберта Левандовскі

Польський форвард став кращим бомбардиром минулого сезону. Левандовскі у Бундеслізі забив 41 гол в 29 матчах

За нагородою Роберт прийшов з дружиною

Нападник мюнхенської Баварії Роберт Левандовскі отримав "Золоту бутсу" – приз найкращому бомбардирові минулого сезону в європейських чемпіонатах.

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У 29 матчах чемпіонату Німеччини польський форвард забив 41 гол! Це кращий показник для володаря "Золотої бутси" з сезону 2014/15, коли Кріштіану Роналду забив 48 голів.

Більш того, Левандовскі також став першим за 49 років представником Бундесліги, якому вдалося завоювати "Золоту бутсу".

"У спорті, як і в житті, дуже важливо цінувати один одного, підтримувати один одного, завжди бути чесними один із одним і намагатися бути зразком для наслідування для інших. От чому я присвячую цю нагороду всім людям, які поруч зі мною щодня.

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Я дуже задоволений тим, чого ми досягли разом, як одна команда. Велике вам спасибі", – сказав Левандовскі.

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