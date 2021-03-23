Польського футболіста оголосили національним героєм і дали хрест

Нападаючий збірної Польщі і мюнхенської "Баварії" Роберт Левандовскі удостоєний державної нагороди – Ордена Відродження. Командорський хрест, який вручається за видатні досягнення в різних областях, спортсмен отримав з рук президента Польщі Анджея Дуди.

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"Ви – наш національний герой в спорті, але не тільки. Для мене це важливий момент. Ви представляєте Польщу, завжди підкреслюєте своє походження, я дякую вам за це як президент Польщі, – цитує Дуду Sport.pl . – У світі багато талановитих людей, але мало хто грає так, як Роберт Левандовскі".

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"Мені дуже приємно отримати цю нагороду, це велика честь. Футбол – це командний вид спорту, а не індивідуальний. Все, чого я домігся, стало можливим завдяки тренерам, персоналу та сім'ї" , – заявив у відповідь Роберт.

32-річний форвард був визнаний кращим футболістом року за версією ФІФА і сезону-2019/20 за версією УЄФА. Нападаючий виступає за "Баварію" з 2014 року, раніше він захищав кольори дортмундської "Боруссії" і польського "Леха". За збірну Польщі Левандовскі зіграв 116 матчів, забив 63 м'ячі.

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