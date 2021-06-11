11 червня 22:00 Про матч
Турція --
Італія --
12 червня 16:00
Уельс --
Швейцарія --
12 червня 19:00
Данія --
Фінляндія --
12 червня 22:00
Бельгія --
Росія --
13 червня 16:00
Англія --
Хорватія --
13 червня 19:00
Австрія --
Північна Македонія --
13 червня 22:00
Нідерланди --
Україна --
14 червня 16:00
Шотландія --
Чехія --
14 червня 19:00
Польща --
Словаччина --
14 червня 22:00
Іспанія --
Швеція --
15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Левандовські неймовірним дальнім ударом влучив у телефон – до Євро готовий

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
11 червня, 20:32
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Зірковий польський нападник перебуває в приголомшливій формі перед стартом чемпіонату Європи і дивує трюками. Його команда стартує в Санкт-Петербурзі
/ Фото: Reuters

У п'ятницю фінальна частина ЧЄ відкривається для двох збірних. Решта ж продовжують підготовку до стартових матчів. Зірковий голеадор польської команди Роберт Левандовські поки що демонструє свій клас партнерам. Минулого тижня 32-річний Левандовські вразив фінтом і голом на тренуванні з негативного кута. Сьогодні форвард Баварії потряс снайперськими здібностями.

Роберт далеким крученим ударом лівою ногою зміг влучити в телефон колеги, який знімав уболівальників і воротаря Лукаша Фабіанського за воротами. Точність "пострілу" просто вражає. Відео з'явилося на сторінці в Twitter :

В кінці травня стало відомо, що Левандовські забив у Німеччині 41 м'яч за сезон і побив давній рекорд Мюллера. Збірна Польщі зіграє на Євро в групі Е разом з командами Іспанії, Швеції та Словаччини.

Тим часом у німецького журналіста відібрали акредитацію на матчі в Пітері.

Дивіться, як збірні Польщі та Ісландії зіграли внічию у товариському матчі:

До вашої уваги – спілкування з дипломатом із Нідерландів перед матчем з Україною на Євро-2020:

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