Левандовські неймовірним дальнім ударом влучив у телефон – до Євро готовий

Зірковий польський нападник перебуває в приголомшливій формі перед стартом чемпіонату Європи і дивує трюками. Його команда стартує в Санкт-Петербурзі

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У п'ятницю фінальна частина ЧЄ відкривається для двох збірних. Решта ж продовжують підготовку до стартових матчів. Зірковий голеадор польської команди Роберт Левандовські поки що демонструє свій клас партнерам. Минулого тижня 32-річний Левандовські вразив фінтом і голом на тренуванні з негативного кута. Сьогодні форвард Баварії потряс снайперськими здібностями.

Роберт далеким крученим ударом лівою ногою зміг влучити в телефон колеги, який знімав уболівальників і воротаря Лукаша Фабіанського за воротами. Точність "пострілу" просто вражає. Відео з'явилося на сторінці в Twitter :

В кінці травня стало відомо, що Левандовські забив у Німеччині 41 м'яч за сезон і побив давній рекорд Мюллера. Збірна Польщі зіграє на Євро в групі Е разом з командами Іспанії, Швеції та Словаччини.

Тим часом у німецького журналіста відібрали акредитацію на матчі в Пітері.

Дивіться, як збірні Польщі та Ісландії зіграли внічию у товариському матчі:

До вашої уваги – спілкування з дипломатом із Нідерландів перед матчем з Україною на Євро-2020: