С ним никто не сравнится: Левандовски покорил достижение Месси и Роналду в Лиге чемпионов

Польский форвард Баварии отошел после временного кризиса и лидирует в рейтингах бомбардиров Бундеслиги и Лиги чемпионов. Левандовски оформил очередное достижение в Лиге чемпионов после матча четвертого тура турнира с Бенфикой (5:2).
Левандовски забил 80-й гол в Лиге чемпионов, сообщается в официальном твиттере УЕФА.
Champions League record after 100 appearances:— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 2, 2021
81 Robert Lewandowski
77 Lionel Messi
64 Cristiano Ronaldo #UCLpic.twitter.com/bYMFCHxZJP
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Нападающий Баварии превзошел достижение форварда Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду и игрока ПСЖ Лионеля Месси. Левандовски удалось быстрее всех забить 80 голов в Лиге чемпионов. Для этого форварду понадобилось 100 матчей. Месси достиг этой отметки за 102 матча, а Роналду понадобилось 116 игр.
В этом году на счету Левандовски 59 голов и 9 результативных передач в 50 играх. Он сделал 5 хет-триков.