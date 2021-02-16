У Канаді провели найдовший хокейний матч: грали 252 години і закинули 5177 шайб

У Канаді провели найдовший матч з хокею в історії. Сорок чоловік по черзі грали в хокей на відкритій ковзанці недалеко від Едмонтона при рекордно низьких температурах 24 години на добу, сім днів на тиждень з 4 по 15 лютого.

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Команди, що одержали назви "Team Hope" і "Team Cure", подолали 252-годинну позначку приблизно в 6 ранку понеділка, побивши власний світовий рекорд Гіннеса. Остаточний рахунок гри – 2649:2528 на користь "Team Hope".

Благодійний матч зібрав на цей момент понад 1,8 мільйона доларів – більше, ніж запланована 1,5 мільйона доларів. Зібрані гроші підуть на дослідження раку в Університеті Альберти, повідомляє cbc.ca.

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Захід проводиться щорічно, починаючи з 2003 року. Однак в цьому році гра проходила в екстремальних умовах. Мало того, що учасникам зустрічі довелося перебувати в "міхурі" через карантинні обмеження, так їм ще й докучала неймовірно холодна погода.

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Шайби розбивалися від удару об огорожу катка, леза ковзанів ламалися навпіл, частини масок відвалювалися від клею, а воротарські подушки тріскалися від сильного холоду. Температура опускалася до – 40 і – 55 градусів за Цельсієм, при цьому, піднімався ще й вітер.

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