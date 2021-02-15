Ломаченко залишив бокс і грає за хокейний клуб на стоянці

Василь Ломаченко зробив невелику перерву в боксі і зосередився на хокеї. Колишній чемпіон світу з боксу не тільки бігає на ковзанах в рідному Білгород-Дністровському, але вже бере участь у змаганнях. Василь зіграв за своє місто проти Ізмаїла. Раніше Ломаченко відчутно пограбували в США, але український боксер впорався.
Хокейний матч між клубом "Аккерман" та ізмаїльською "Бессарабією" пройшов на льодовій ковзанці, залитій на стоянці торгового центру в Білгороді-Дністровському – повідомляє dumskaya.net. У складі господарів зіграв дворазовий олімпійський чемпіон Ломаченко. Але вони все одно поступилися в напруженій боротьбі 9:10. А за підсумками двох ігор поки нічия – 1:1.
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Раніше ми писали, що Ломаченко повернеться влітку. Після жовтневої поразки від Теофімо Лопеса в об'єднавчому бою українець, швидше за все, зустрінеться з японським боксером легкої ваги Масаєсі Накатані.
На рахунку 31-річного японця 19 перемог (13 – нокаутом) і одна поразка – від кривдника Васі Теофімо Лопеса. Втім, Масаєсі швидко відійшов від невдачі і в попередньому поєдинку в грудні 2020 року нокаутував Фелікса Вердехо і завоював титул інтерконтинентального чемпіона WBO.
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