Били один одного, поки не впали: дивіться 3 жорстокі бійки за 10 хвилин в матчі НХЛ

Цієї ночі в НХЛ "Бостон Брюїнз" завдяки єдиній в матчі шайбі Ніка Річі і шатауту Ярослава Халака переграв "Нью-Йорк Рейнджерс" – 1:0. Однак поєдинок запам'ятався не тільки грою, а й відразу трьома бійками протягом 10 хвилин у другому періоді. Раніше ми також писали, що в НХЛ голкіпер забув рахунок в матчі і втік з воріт.

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На 27-й хвилині захисник "Бостона" Чарлі Макевой влаштував бійку з Джейком Трубою через те, що той жорстко зіграв у борта проти Якуба Зборжіла. Гравець "Брюїнз" тримав суперника за форму і бив кулаком, поки його не відтягнув суддя.

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На 30-й хвилині в епіцентрі бійки опинилися вже форварди Трент Фредерік з "Бостона" і Брендан Лем'є з "Рейнджерс". Хокеїсти мутузили один одного близько 25 секунд, поки не завалилися на лід і їх не розняли судді, а партнери стукали об борт ключками.

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І, нарешті, на 36-й хвилині побилися захисник "Бостона" Жеремі Лоузон і форвард "Рейнджерс" Павло Бучневич. Після чого матч почав нагадувати бійцівське шоу.

Відзначимо, що "Бостон" лідирує в Східному дивізіоні, набравши 22 очка в 13 матчах. "Рейнджерс" – шості після 11 проведених зустрічей і в нинішнього сезону займають лише 26-е місце в НХЛ за середньою результативністю з 2,38 гола за гру.

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Раніше ми писали, що пішов з життя шестиразовий переможець Кубка Стенлі.

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