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Капітан збірної України з хокею дав майстер-клас любителям в Тернополі

15 лютого, 16:59

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Олександр Побєдоносцев взяв участь в "Тренуванню із зіркою"

У минулі вихідні в Тернополі пройшов чемпіонат міста з хокею, в якому взяло участь близько 20 аматорських команд. На цей захід приїхав і знаменитий український хокеїст Олександр Побєдоносцев. У нинішні часи без матчів збірних він також працює спортивним директором Української хокейної ліги.

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Захисник провів для любителів "Тренування із зіркою", показавши, як і які вправи робити. Це другий такий крок УХЛ з популяризації хокею. Після Олександр поділився своїми враженнями:

"Якщо чесно, я вперше тренував аматорів, і для мене це новий і цікавий досвід. Думаю, що і учасники, й ми, тренери, змогли винести для себе багато цінних уроків. Хлопці тренуються, стараються, ставлять багато питань. Їх дуже цікавить хокей, в тому числі технічні нюанси: як правильно кидати або пробивати буліти.

Упевнений, що такі заходи важливі не тільки для хокею, а й для всіх видів спорту. Це здорово, коли досвідчені професійні гравці допомагають аматорам і дають їм можливість реалізувати себе".

Символічне вкидання в фінальному матчі турніру зробив баскетболіст місцевої команди Суперліги Олександр Тищенко. А в кінці дня відбулася двостороння гра "зірок", в якій взяв участь і Побєдоносцев.

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Тим часом, в українському хокеї назвали найкращих гравців і найефектніший гол січня.

Дивіться, як днями боксер Володимир Кличко грав у хокей:

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Тернопіль хокей аматори УХЛ Олександр Побєдоносцев
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