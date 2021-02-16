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В Канаде провели самый длинный хоккейный матч: играли 252 часа и забросили 5177 шайб

16 февраля, 16:44

Александр Трикиша Александр Трикиша

Временами температура воздуха достигала – 55 градусов по Цельсию

В Канаде провели самый длинный матч по хоккею в истории. Сорок человек по очереди играли в хоккей на открытом катке недалеко от Эдмонтона при рекордно низких температурах 24 часа в сутки, семь дней в неделю с 4 по 15 февраля.

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Команды, получившие названия "Team Hope" и "Team Cure", преодолели 252-часовую отметку примерно в 6 утра понедельника, побив собственный мировой рекорд Гиннеса. Окончательный счет игры – 2649:2528 в пользу "Team Hope".

Благотворительный матч собрал на данный момент более 1,8 миллиона долларов – больше, чем запланированная 1,5 миллиона долларов. Собранные деньги пойдут на исследование рака в Университете Альберты, сообщает cbc.ca.

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Мероприятие проводится ежегодно, начиная с 2003 года. Однако в этом году игра проходила в экстремальных условиях. Мало того, что участникам встречи пришлось находиться в "пузыре" из-за карантинных ограничений, так им еще и досаждала невероятно холодная погода.

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Шайбы разбивались от удара об ограждение катка, лезвия коньков ломались пополам, части масок отваливались от клея, а вратарские подушки трескались от сильного холода. Температура опускалась до – 40 и – 55 градусов по Цельсию, при этом, поднимался еще и ветер.

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хоккей

Источник: Сегодня|Спорт

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