Колесніков: "Український клуб раніше не грав в Лізі чемпіонів. Будемо прагнути до плей-офф"

Президент Донбасу привітав українських уболівальників з тим, що наша команда вперше зіграє в Лізі чемпіонів. У дебютному сезоні перед Донбасом буде стояти завдання вийти в плей-офф

Президент ХК Донбас Борис Колесніков поділився своїми емоціями після жеребкування хокейної Ліги чемпіонів, де чемпіон України зіграє в одній групі з Клагенфуртом, Руан Драгонс і Рунгстед Сайер Кепітал. Турнір стартує 26 серпня.

"Перш за все, хочу привітати наших українських уболівальників, що Донбас буде грати в Лізі чемпіонів. Ніколи в історії незалежної України наш клуб не грав в Лізі чемпіонів. Ми прагнули не відставати від Шахтаря, і в цьому році вийшло", – сказав Колесніков.

Донбас вперше в своїй історії виступить в хокейній Лізі чемпіонів, але Борис Вікторович висловив надію, що команда зможе не вдарити в бруд обличчям і поборотися за вихід в плей-офф турніру. Для цього потрібно зайняти перше або друге місце в групі.

"У цьому році, у вересні, нашому клубу буде 20 років, тому нам би хотілося, щоб наші спортсмени не вдарили в грязі обличчям. Група дуже сильна, але я впевнений, що ми можемо гідно виступити і, звичайно, будемо прагнути до плей-офф.

Данців я бачив, з "Драконами" це буде вже четвертий наш матч. Але, я думаю, суперники досить один одного вивчили, хоча минуло сім років. Австрійці теж дуже сильні. Всі команди гідні", – вважає президент Донбасу.

Колесніков зазначив, що матчі хокейної Ліги чемпіонів будуть проходити в Києві, так як столичний Палац Спорту на цей момент єдина арена, де можна проводити матчі такого рівня.

"Ось Палац Спорту, залишилося три місяці, чекаю киян, гостей столиці та наших земляків, щоб подарувати їм гарне свято", – продовжив він.

Також президент Донбасу пообіцяв посилення команди, але зазначив, що ставку робитимуть на українців. А ось для підготовки команди до Ліги чемпіонів клуб буде шукати спаринг-партнерів за кордоном.

"Обов'язково буде посилення, але ставка буде на молодих українських гравців, від 22 до 28 років. Ліга чемпіонів буде в серпні. Спробуємо перед цим зіграти чотири-п'ять матчів на високому рівні. Але серпень не самий хокейний місяць. У нас буде традиційний Кубок Донбасу – це вхідний в сезон турнір. Дуже важко знайти спаринги в серпні, але будемо намагатися ", – відповів Колесніков.

Окремо Колесніков виділив протистояння з французьким Руан Драгонс. Проти цієї команди дончани вже грали і спогади залишилися не найкращі.

"Команда з невеликого міста, батьківщини Жанни д'Арк, дуже сильна. Знаєте, гени, напевно, передаються. Вони б'ються до кінця. Коли ми в останній раз з ними грали ще в Континентальному кубку, їм вже нічого не потрібно було, вони вже вилетіли, а вони нас обіграли з Дадоновим, Кагарлицьким, Кашпором. Так що там нічого простого точно не буде. чемпіон Франції – це чемпіон Франції. Франція на сьогодні непогано виглядає.

Без досвіду нічого не буває, тому нічого страшного. Колись Шахтар в 1976 році дебютував в Кубку УЄФА і пройшов два тури в одні ворота. Якби не випав Ювентус в той момент, думаю, Шахтар би дійшов до фіналу ", – уклав Борис Вікторович.

Нагадаємо, що в нинішньому сезоні донецька команда виграла в восьме чемпіонат України, розгромивши у фінальній серії київський Сокіл – 4:0. А що стосується міжнародного досвіду, то Донбас вигравав Континентальний кубок в 2013 році і виступав в КХЛ в сезонах-2012/13 і 2013/14.