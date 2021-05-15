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Які ж погрози надходили голові хокею України Зубко: запис з наради ФХУ і УХЛ

Олена Павлова, Андрій Трофімов
15 травня, 09:37
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Відео та текстова розшифровка розмови Георгія Зубко з президентами ХК Донбас і ХК Білий Барс Борисом Колесніковим і Костянтином Єфименко
Збори представників ФХУ і українських клубів
Збори представників ФХУ і українських клубів / Фото: ХК "Донбас"

29 квітня президент ФХУ Георгій Зубко розповів про інформаційну атаку на нього і Федерацію хокею. Пізніше повідомлялося і про особисті погрози з боку представників деяких клубів УХЛ. Про це функціонер зробив пост своїй сторінці в Facebook.

До редакції XSPORT.ua потрапила повна запис із зустрічі представників ФХУ і Української хокейної ліги, яка відбулася на початку квітня. Пропонуємо вам прослухати розмову Георгія Зубко з президентами ХК "Донбас" та ХК "Білий Барс" Борисом Колесніковим і Костянтином Єфименко. Також ви можете прочитати текстову розшифровку запису.

Розшифровка розмови

Костянтин Єфименко: "Назвіть льодові арени, які ви побудували і фінанси, якими ви допомогли клубам. Бо, якщо ви не можете впоратися з маленькою завданням, то як ви можете керувати великим завданням?".

Георгій Зубко: "Звіти – в установленому порядку, були публічно доступні".

Борис Колесніков: "Так, Георгій Юрійович, тоді на цьому можна закінчувати, якщо ви говорите клубам: "Йдіть читайте звіти". Ви говорите клубам... І ви останню фразу сказали: "Йдіть читайте звіти". Повірте, ми прочитаємо.
Георгій Юрійович, ви дуже пошкодуєте про свої слова".

Георгій Зубко: "Це погроза?"

Борис Колесніков: "Так, це пряма загроза в публічній площині".

Георгій Зубко: "Я вас почув".

Борис Колесніков: "Ви дуже пошкодуєте, що так розмовляєте з людьми, які утримують український хокей і завдяки яким ви говорите: "Йдіть, читайте звіти ".

В тренді

Георгій Зубко: "У нас все записується".

Борис Колесніков: "Ви в публічному плані... Записуйте – це ж ви сказали".

Костянтин Єфименко: "Я думаю, що вам буде корисно ще раз подивитися".

Георгій Зубко: "Ви зараз всю дискусію ведете оціночними судженнями. І погроза теж почута".

Борис Колесніков: "Якщо ви будете так з клубами розмовляти, ви громадську кар'єру закінчите дуже швидко. Це погроза ще одна – це розшифровка моїх слів, щоб ви розуміли".

Георгій Зубко: "Я вас почув. Якщо ви не поважаєте мою діяльність...".

Борис Колесніков: "Та при чому тут поважати вашу діяльність. Вам кажуть ще раз – хлопці, займіться тим, чого немає в українському хокеї, а ви намагаєтеся розірвати те, що є в хокеї".

Георгій Зубко: "Ми займаємося цими процесами".

Борис Колесніков: "Георгій, нам незрозуміло. Є календарні терміни... Ось Анатолій Іванович в попередні роки... Бігати за всіма клубами... Туди подзвони ти, туди – я. Попроси, там додайте, там зменшіть, тим ключки купите... Розумієте? Ми хочемо мати ясність".

Раніше колишнього хокеїста Донбасу вбив коронавірус.

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Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

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