Колишнього хокеїста Донбасу вбив коронавірус

Єкатеринбурзький хокейний клуб Автомобіліст повідомив про смерть колишнього захисника клубу Владислава Єгіна. Спортсмен пішов з життя через ускладнення, викликані коронавірусом.
Єгіну місяць тому виповнилося 32 роки. За свою кар'єру він пограв у багатьох клубах, в тому числі сезон-2011/12 провів у донецькому Донбасі. У регулярному чемпіонати Вищої хокейної ліги за Донбас Владислав зіграв 39 матчів і набрав 10 очок (3 + 7). Брав участь і в розіграші Континентального кубка.
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Раніше ми писали, що чемпіон України з хокею Донбас візьме участь в наступному сезоні Ліги чемпіонів. Керівництво ліги прийняло рішення видати донецькій команді wild card на участь в сезоні-2021/22.
Нагадаємо, що в нинішньому сезоні донецька команда виграла восьмий раз чемпіонат України, розгромивши у фінальній серії київський Сокіл – 4:0.