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Український клуб дізнався своїх суперників по групі Ліги чемпіонів

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
19 травня, 19:49
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Чемпіон України ХК Донбас зіграє на груповому етапі Ліги чемпіонів, стартує турнір 26 серпня, для виходу в плей-офф потрібно зайняти перше або друге місце
Донбас - чемпіон України-2021
Донбас - чемпіон України-2021 / Фото: ХК "Донбас"

Донецький Донбас в цьому сезоні вперше в своїй історії виступить в хокейній Лізі чемпіонів. Чинний чемпіон України сьогодні дізнався суперників по груповому етапу турніру.

Донбас потрапив в групу G, де зіграє проти таких команд:

  • Клагенфурт (Австрія).
  • Руан (Франція).
  • Рунгстед Сайер Кепітал (Данія).

Пройде груповий турнір Ліги чемпіонів з 26 серпня по 13 жовтня. Команди зіграють у два кола, по дві кращі з групи вийдуть в плей-офф.

В тренді

Домашні матчі Донбас проводитиме на льоду київського Палацу спорту.

Нагадаємо, що в нинішньому сезоні донецька команда виграла в восьме чемпіонат України, розгромивши у фінальній серії київський Сокіл – 4:0. Донбас вигравав Континентальний кубок в 2013 році і виступав в КХЛ в сезонах-2012/13 і 2013/14.

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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
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