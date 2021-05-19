Український клуб дізнався своїх суперників по групі Ліги чемпіонів

Чемпіон України ХК Донбас зіграє на груповому етапі Ліги чемпіонів, стартує турнір 26 серпня, для виходу в плей-офф потрібно зайняти перше або друге місце

Донбас - чемпіон України-2021 / Фото: ХК "Донбас"

Донецький Донбас в цьому сезоні вперше в своїй історії виступить в хокейній Лізі чемпіонів. Чинний чемпіон України сьогодні дізнався суперників по груповому етапу турніру.

Донбас потрапив в групу G, де зіграє проти таких команд:

Клагенфурт (Австрія).

Руан (Франція).

Рунгстед Сайер Кепітал (Данія).

Пройде груповий турнір Ліги чемпіонів з 26 серпня по 13 жовтня. Команди зіграють у два кола, по дві кращі з групи вийдуть в плей-офф.

Домашні матчі Донбас проводитиме на льоду київського Палацу спорту.

Нагадаємо, що в нинішньому сезоні донецька команда виграла в восьме чемпіонат України, розгромивши у фінальній серії київський Сокіл – 4:0. Донбас вигравав Континентальний кубок в 2013 році і виступав в КХЛ в сезонах-2012/13 і 2013/14.