Український клуб дізнався своїх суперників по групі Ліги чемпіонів

Донецький Донбас в цьому сезоні вперше в своїй історії виступить в хокейній Лізі чемпіонів. Чинний чемпіон України сьогодні дізнався суперників по груповому етапу турніру.
Донбас потрапив в групу G, де зіграє проти таких команд:
- Клагенфурт (Австрія).
- Руан (Франція).
- Рунгстед Сайер Кепітал (Данія).
Пройде груповий турнір Ліги чемпіонів з 26 серпня по 13 жовтня. Команди зіграють у два кола, по дві кращі з групи вийдуть в плей-офф.
Діти влаштували масову бійку на турнірі з хокею в Росії. Бігли рознімати навіть батьки
Як Україні виграти Євро. Прокладаємо шлях до трофея
Оце так успіх! Українські волейболістки достроково пробилися на чемпіонат Європи
Домашні матчі Донбас проводитиме на льоду київського Палацу спорту.
Нагадаємо, що в нинішньому сезоні донецька команда виграла в восьме чемпіонат України, розгромивши у фінальній серії київський Сокіл – 4:0. Донбас вигравав Континентальний кубок в 2013 році і виступав в КХЛ в сезонах-2012/13 і 2013/14.