Хокеїсти привітали ветеранів Донбасу з Днем Перемоги

9 травня хокейний клуб Донбас і Фонд Бориса Колеснікова привітали ветеранів Донбасу з Днем Перемоги. Благодійники і спортсмени об'їхали Костянтинівське, Дружківське та Іллінівське ОТГ, відвідали фронтовиків, трудівників тилу, блокадників, вдів, дітей минулої війни. Кожному вони вручили квіти і подарунки, подякували за самовідданість, героїзм, особистий внесок у Перемогу.

Реклама

"Сьогодні саме той день, коли особливо гостро відчувається зв'язок поколінь і цінується мирне небо над головою. На жаль, ветеранів і трудівників тилу з кожним роком стає все менше, і дуже сумно, що майже всі вони живуть за межею бідності, йдуть на самоті. Наше завдання – надати їм допомогу і підтримку, що ми і робимо не тільки в День Перемоги і інші свята, а й у будні. Ми цінуємо їх бойовий подвиг, важку післявоєнну працю. Бажаємо дорогим ветеранам міцного здоров'я, благополуччя і якомога довше залишатися поруч з нами", – розповідає Софія Мудрик, директор Фонду Бориса Колесникова.

"Хокейний клуб Донбас може багато розповісти про спортивні перемоги і досягнення на льоду. А дідусі і бабусі, яких ми щорічно вітаємо 9 травня, знають ціну інший Перемозі – тієї, завдяки якій перемогли свобода і світ. Наші зустрічі з ними завжди проходять в дуже душевныйою обстановці, і кожен раз вони просять передати їх військові історії молодому поколінню, зберегти пам'ять про минулу війну і славні подвиги, щоб в майбутньому не повторити помилок минулого" , – говорить Федір Іллєнко, генеральний директор ХК Донбас.

Реклама

Гостям з Фонду і клубу були раді в кожній хаті, дякували за надану увагу, ділилися спогадами про тяготи воєнного часу, історіями про загиблих близьких, розповідали про День Великої Перемоги, показували сімейні архівні знімки, а ще робили фото на пам'ять. Так, наприклад, учасник бойових дій Володимир Акимович Проценко з Костянтинівки зустрів хокеїстів і благодійників з посмішкою і веселою військовою піснею.

"Біль про пережиті жахи війни і загиблих товаришів так і не вщухла. Багато труднощів ми пережили і в повоєнний час. Але, не дивлячись на все це і нинішні проблеми зі здоров'ям, я намагаюся зберігати бадьорість духу і оптимізм. Дуже радію вашому приїзду, а ще дякую Борису Вікторовичу за увагу і добре серце" , – говорить Володимир Акимович.