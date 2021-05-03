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Донецький клуб запросили до Ліги чемпіонів – видали wild card в еліту

3 травня, 21:39

Олена Павлова Олена Павлова

Хокейний Донбас виступить в Лізі чемпіонів в сезоні-2 021/2022. Домашні матчі команда буде проводити на льоду київського Палацу спорту

ХК Донбас

ХК Донбас / Фото: ХК "Донбас"

Чемпіон України з хокею Донбас візьме участь у наступному сезоні Ліги чемпіонів. Керівництво ліги прийняло рішення видати донецькій команді wild card на участь в сезоні-2021/22. Раніше ми розповідали, як фанати футбольних клубів УХЛ тролили один одного в соцмережах.

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Домашні матчі Донбас проводитиме на льоду київського Палацу спорту. В майбутньому турнірі беруть участь команди з вищих хокейних ліг мінімум шести європейських країн. Клуби з Австрії, Німеччини, Фінляндії, Чехії, Швейцарії та Швеції беруть участь на правах представників шести ліг-засновників, інші отримують wild card.

Нагадаємо, що перший сезон хокейної Ліги чемпіонів був проведений у 2014 році. Команди з КХЛ не беруть участі в турнірі.

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Нагадаємо, що в нинішньому сезоні донецька команда виграла восьмий чемпіонат України, розгромивши у фінальній серії київський Сокіл – 4:0. Донбас вигравав Континентальний кубок в 2013 році і виступав в КХЛ в сезонах-2012/13 і 2013/14 роках.

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