Донбас – чемпіон України з хокею! Суха перемога донеччан у боротьбі з Соколом

У четвертому поєдинку фіналу донецька команда поступалася киянам по ходу третього періоду, але зуміла відігратися і вирвати восьмий титул у своїй історії

ХК Донбас / Фото: ХК "Донбас"

23 квітня в Києві на льодовій арені АТЕК пройшов четвертий матч фіналу Української хокейної ліги, в якому Донбас в овертаймі здолав київський Сокіл з рахунком 4:3 і повернув собі чемпіонський титул.

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По ходу третього періоду Сокіл повів в рахунку після того, як Андрейків потужно кинув від синьої лінії, а Німенко результативно підставив ключку – 3:2. Але Донбас встиг відігратися в основний час. Команді Павла Мікульчика допомогла реалізація більшості. Сигарев у дотик переправив шайбу на Шишлянникова, який відразу точно кинув в ціль – 3:3! А в овертаймі переможну шайбу донеччан закинув Микола Казаковцев – 4:3.

Сокіл – Донбас / Фото: ХК "Донбас"

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Фінальна серія першості закінчилася сухою перемогою Донбасу – 4:0. І це вже восьмий чемпіонський титул в історії клубу. До цього донеччани завойовували золоті медалі в сезонах 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2015/16, 2016/2017 і 17/18 років. Також в сезоні-2019/20 Донбас став володарем срібних медалей УХЛ.

Нагадаємо, що регулярний чемпіонат Донбас завершив на першому рядку, набравши 76 очок у 42 поєдинках, і почав виступи в плей-офф відразу з півфіналу. У 1/2-й фіналу донеччани зустрілися з Дніпром і впевнено обіграли херсонців з рахунком 4:1 в серії. У фінальній серії донецька команда не зазнала жодної поразки від команди з Києва, вигравши 4 поспіль матчі.

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