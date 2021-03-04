"Як же це підло, Саню!" Російський хокеїст Овечкін засадив американцеві ключкою між ніг

Зоряний російський нападник клубу НХЛ "Вашингтон Кепіталз" Олександр Овечкін оскандалився у виїзному матчі проти "Бостон Брюїнз", який завершився перемогою його команди за булітами – 2:1.

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У третьому періоді матчу між Овечкіним і американським форвардом "Бостона" Трентом Фредеріком виник конфлікт. Росіянин не придумав нічого кращого, як вдарити опонента ключкою між ніг.

Обидва отримали по двохвилинному вилученню. Однак, не виключено, постфактум Овечкіну випишуть дискваліфікацію.

Відзначимо, що в Росії вже розкритикували Овечкіна за таку поведінку.

"Як би не провокував Фредерік (якщо він взагалі провокував), Овечкін вчинив не по-чоловічому. Хочеш відповісти – скидай рукавички"

"Негарно, Саню, не по-чоловічому. Якщо за справедливостю, то це – дискваліфікація на три матчі. За всієї поваги, Саню, це підло", – пишуть вболівальники в Мережі

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