Росія пожертвуює своєю збірною, щоб підтримати Лукашенка після позбавлення ЧС з хокею

Сьогодні Білорусь офіційно позбавили права приймати чемпіонат світу з хокею 2021 року. Турнір мав пройти з 21 травня по 6 червня в Мінську і Ризі. Поки в IIHF роздумують над тим, яка країна стане другою стороною, яка приймає турнір, в Росії придумали свою відповідь на санкції проти Білорусі.

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Видання Советский спорт назвало рішення IIHF політичним і запропонувало підтримати союзну державу тим, що в знак протесту відправити на чемпіонат світу молодіжну команду. Вони припускають, що російська молодіжка зможе повторити успіх Кубка "Карьяла", де завоювала золоті медалі. У той же час в Росії не розглядають варіант з повним бойкотом змагань.

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Альтернативу Мінську розглядають Братиславу і Копенгаген. Рішення повинні прийняти до кінця поточного тижня. Хоча раніше повідомлялося, що турнір можуть перенести в Москву.

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