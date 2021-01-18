Русский
$ 28,05
34,01
  1. Спорт
  2. Новини хокею

Росія пожертвуює своєю збірною, щоб підтримати Лукашенка після позбавлення ЧС з хокею

18 січня, 22:07

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Мінськ не прийме світову першість, а росіяни розглядають варіант відправити на турнір молодіжку

Сьогодні Білорусь офіційно позбавили права приймати чемпіонат світу з хокею 2021 року. Турнір мав пройти з 21 травня по 6 червня в Мінську і Ризі. Поки в IIHF роздумують над тим, яка країна стане другою стороною, яка приймає турнір, в Росії придумали свою відповідь на санкції проти Білорусі.

Реклама

Читайте також: Чому у Лукашенка відібрали чемпіонат світу з хокею: "Є більш серйозні проблеми"

Видання Советский спорт назвало рішення IIHF політичним і запропонувало підтримати союзну державу тим, що в знак протесту відправити на чемпіонат світу молодіжну команду. Вони припускають, що російська молодіжка зможе повторити успіх Кубка "Карьяла", де завоювала золоті медалі. У той же час в Росії не розглядають варіант з повним бойкотом змагань.

В тренді
Українська суддя увійшла до трійки кращих у світі за останні 10 років

Читайте також: У Росії збираються на Олімпіаду, як на війну: "Катюша" замість гімну і прапор військового флоту

Альтернативу Мінську розглядають Братиславу і Копенгаген. Рішення повинні прийняти до кінця поточного тижня. Хоча раніше повідомлялося, що турнір можуть перенести в Москву.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

хокей Збірна Росії з хокею чемпіонат світу з хокею російські спортсмени

Джерело: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

"У шоу Лукашенка не хочуть брати участь": бойкот чемпіонату світу в БілорусіХокей
Лукашенку залишили чемпіонат світу з хокею
Лукашенку залишили чемпіонат світу з хокеюХокей
І тут в сауну увійшла гола жінка: чого злякався легендарний тренер збірної СРСР
І тут в сауну увійшла гола жінка: чого злякався легендарний тренер збірної СРСРХокей
Спонсори оголосили бойкот чемпіонату світу з хокею, якщо його залишать Лукашенку
Спонсори оголосили бойкот чемпіонату світу з хокею, якщо його залишать ЛукашенкуХокей
Російський хокеїст вдарив суддю ключкою і заплатив за це надто дорого
Російський хокеїст вдарив суддю ключкою і заплатив за це надто дорогоХокей
Лукашенко заявив, що Білорусь встала з колін і проведе чемпіонат світу без Латвії
Лукашенко заявив, що Білорусь встала з колін і проведе чемпіонат світу без ЛатвіїХокей

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти