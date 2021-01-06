"Рюсся" в прямому ефірі: росіян образив фінський уболівальник

Скандальний момент потрапив до трансляції матчу за "бронзу" на молодіжному чемпіонаті світу з хокею

Скандальний епізод стався під час трансляції матчу за третє місце на молодіжному чемпіонаті світу з хокею в канадському Едмонтоні, в якому Фінляндія обіграла Росію 4:1.

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Турнір відбувався за порожніх трибун, але в перервах під час прямої трансляції показували уболівальників команд, яких підключали до ефіру віддалено через камеру. Один із фінських фанатів показав у камеру плакат, на якому була написана образа на адресу росіян.

На аркуші було написано "Рюсся" – це зневажливе фінське прізвисько росіян.

Представник Міжнародної федерації хокею на льоду Адам Штайсс заявив, що організація зажадала від транслятора відключити камеру цього вболівальника і більше не виводити на екран неочевидні написи.

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Нагадаємо, що виграла молодіжний чемпіонат світу з хокею збірна США, яка здолала у фіналі Канаду 2:0.

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