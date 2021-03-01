Страшна травма дитини: юному хокеїстові зламали хребет

Хокейний поєдинок Кубка Москви між дитячими командами ЦХМ і "Пінгвіни" (вік до 10 років) завершився жахливою травмою юного гравця.

Реклама

Читайте також: "Розбийте цих коммуняцкіх виродків": як американські студенти знищили СРСР

У першому періоді один з хокеїстів "Пінгвінів" після силового прийому влетів у борт і залишився лежати на льоду. Хлопчик отримав перелом 7-го і 8-го шийних хребців, в результаті чого пробув майже добу в комі.

Читайте також: "За нього заступилися авторитети": екстренер збірної України розповів, як рятували від в'язниці російську зірку

Реклама

Раніше ми розповідали, що бос світового хокею забанив "Катюшу". Росії доведеться шукати новий гімн на чемпіонат світу, який пройде в Ризі.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама