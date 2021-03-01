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Страшна травма дитини: юному хокеїстові зламали хребет

1 березня, 09:00

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Гравець отримав травму після силового прийому

Хокейний поєдинок Кубка Москви між дитячими командами ЦХМ і "Пінгвіни" (вік до 10 років) завершився жахливою травмою юного гравця.

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У першому періоді один з хокеїстів "Пінгвінів" після силового прийому влетів у борт і залишився лежати на льоду. Хлопчик отримав перелом 7-го і 8-го шийних хребців, в результаті чого пробув майже добу в комі.

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Раніше ми розповідали, що бос світового хокею забанив "Катюшу". Росії доведеться шукати новий гімн на чемпіонат світу, який пройде в Ризі.

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