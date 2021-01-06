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Символ ганьби російського хокею: один воротар – на синій лінії, партнери – на колінах

6 січня, 09:55

Олег Люлька Олег Люлька

Збірна РФ залишилася навіть без "бронзи" на світовій першості в Канаді серед молоді

Символом російської ганьби на молодіжному чемпіонаті світу з хокею в Емонтоні стало відео з 18-річним голкіпером збірної РФ Ярославом Аскаровим, який після поразки від Фінляндії 1:4 в матчі за "бронзу" викотився на синю лінію і на самоті сумно спостерігав за радістю гравців Суомі на протилежній половині льоду.

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Аскаров сперся на ключку, а потім зняв з себе шолом і поклав його на лід. E цей час його партнери розсипалися під бортиком – хто сидів на п'ятій точці, хто стояв на колінах...

Відео опублікував Twitter канадського порталу TSN

Нагадаємо, Аскарова називали головним невдахою збірної Росії після півфіналу ЧС, в якому Росія програла Канаді 0:5. Але проти фінів він грав надійніше, відбивши 28 з 30 кидків, ще дві шайби залетіли в порожні ворота росіян.

"Епізод, коли я стояв один на синій лінії і дивився на святкування фінів? Гра скінчилась. Вже нічого змінити не можна. Сльози, не сльози... Сльозами рахунок на табло не зміниш. Є 60 хвилин, в які потрібно вкладатися. Після сирени кулаками не махають, я став, вирішив не їхати на лавку і не сидіти біля воріт. Став на синій лінії, чекав на команду", – каже Аскаров

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Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров / Фото: iihf.com

"У збірної Росії всі втомилися від перебування в "міхурі" в Едмонтоні, всі хочуть додому", – цитує голкіпера росіян "Чемпіонат"

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Відзначимо, що виграла молодіжний ЧС з хокею збірна США, яка здолала у фіналі Канаду 2:0.

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