Емоції чемпіонів: як Америка відсвяткувала перемогу над Канадою

Хокеїсти збірної США виграли молодіжний чемпіонат світу. У фінальному поєдинку американці обіграли команду Канади – 2:0.

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Для збірної США – це п'ятий титул в історії. Що цікаво, чотири фінали вони виграли у Канади.

2004. США – Канада – 4:3

США – Канада – 4:3 2010. США – Канада – 6:5 ОТ

США – Канада – 6:5 ОТ 2013. США – Швеція – 3:1

США – Швеція – 3:1 2017. США – Канада – 5:4 Б

США – Канада – 5:4 Б 2021. США – Канада – 2:0

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Після фінального свистка американці дали волю емоціям.

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Церемонія нагородження.

Гімн на честь переможців.

Роздягальня чемпіонів.

USA HOCKEY IS DO OR DIE. pic.twitter.com/zc4aDiGawX - USA Hockey (@usahockey) January 6, 2021

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Нагадаємо, що найціннішим гравцем молодіжного чемпіонату світу-2021 був визнаний американець Тревор Зеграс, який набрав в семи матчах 18 (7+11) очок.

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