Емоції чемпіонів: як Америка відсвяткувала перемогу над Канадою

Хокеїсти збірної США виграли молодіжний чемпіонат світу. У фінальному поєдинку американці обіграли команду Канади – 2:0.

Для збірної США – це п'ятий титул в історії. Що цікаво, чотири фінали вони виграли у Канади.

Після фінального свистка американці дали волю емоціям.

Церемонія нагородження.

Гімн на честь переможців.

Sing it loud, boys! pic.twitter.com/1snBay9a84

Роздягальня чемпіонів.

USA HOCKEY IS DO OR DIE. pic.twitter.com/zc4aDiGawX