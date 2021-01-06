Емоції чемпіонів: як Америка відсвяткувала перемогу над Канадою

Хокеїсти збірної США виграли молодіжний чемпіонат світу. У фінальному поєдинку американці обіграли команду Канади – 2:0.
Для збірної США – це п'ятий титул в історії. Що цікаво, чотири фінали вони виграли у Канади.
- 2004. США – Канада – 4:3
- 2010. США – Канада – 6:5 ОТ
- 2013. США – Швеція – 3:1
- 2017. США – Канада – 5:4 Б
- 2021. США – Канада – 2:0
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Після фінального свистка американці дали волю емоціям.
THE GOLDEN MOMENT. #WorldJuniors pic.twitter.com/PTVCh58D9S- USA Hockey (@usahockey) January 6, 2021
Церемонія нагородження.
CHAMPIONS. pic.twitter.com/D8ONZ5h0WZ- USA Hockey (@usahockey) January 6, 2021
Гімн на честь переможців.
Sing it loud, boys! pic.twitter.com/1snBay9a84- USA Hockey (@usahockey) January 6, 2021
Роздягальня чемпіонів.
USA HOCKEY IS DO OR DIE. pic.twitter.com/zc4aDiGawX- USA Hockey (@usahockey) January 6, 2021
Нагадаємо, що найціннішим гравцем молодіжного чемпіонату світу-2021 був визнаний американець Тревор Зеграс, який набрав в семи матчах 18 (7+11) очок.
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