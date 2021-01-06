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Емоції чемпіонів: як Америка відсвяткувала перемогу над Канадою

6 січня, 08:54

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Збірна США виграла молодіжний чемпіонат світу з хокею

Хокеїсти збірної США виграли молодіжний чемпіонат світу. У фінальному поєдинку американці обіграли команду Канади – 2:0.

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Для збірної США – це п'ятий титул в історії. Що цікаво, чотири фінали вони виграли у Канади.

  • 2004. США – Канада – 4:3
  • 2010. США – Канада – 6:5 ОТ
  • 2013. США – Швеція – 3:1
  • 2017. США – Канада – 5:4 Б
  • 2021. США – Канада – 2:0

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Після фінального свистка американці дали волю емоціям.

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Церемонія нагородження.

Гімн на честь переможців.

Роздягальня чемпіонів.

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Нагадаємо, що найціннішим гравцем молодіжного чемпіонату світу-2021 був визнаний американець Тревор Зеграс, який набрав в семи матчах 18 (7+11) очок.

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