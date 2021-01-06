Засушили "Кленові листки": збірна США виграла чемпіонат світу з хокею

В Едмонтоні завершився молодіжний чемпіонат світу з хокею. У фінальному поєдинку зійшлися збірні Канади і США. Вп'яте в історії "золото" виграли американці.
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Збірна США обіграла господарів турніру з "сухим" рахунком – 2:0.
How does that trophy feel? @usahockey #WorldJuniors pic.twitter.com/fdAO5DQyDB- IIHF (@IIHFHockey) January 6, 2021
На 14-й хвилині рахунок відкрив Алекс Тюркотт, його асистентами стали Дрю Хеллесон і Тревор Зеграс.
@usahockey IS FIRST ON THE BOARD! @ Turcotte__71 forces @HC_WJC to give up their first even-strength goal of the #WorldJuniors and USA is up 1-0.- IIHF (@IIHFHockey) January 6, 2021
@LAKings pic.twitter.com/YcWwZBy87G
На самому початку другого періоду Тревор Зеграс з передачі Артура Калієва подвоїв перевагу США, встановивши остаточний рахунок зустрічі.
Those @ tzegras11 hands @usahockey up 2-0 over @HC_WJC #WorldJuniors @AnaheimDucks pic.twitter.com/Kmt2vwR5un- IIHF (@IIHFHockey) January 6, 2021
Цікаво, що це був п'ятий в історії фінал між Канадою і США, і чотири рази перемагали американці.
Після фіналу була названа символічна збірна чемпіонату світу. Найкращим воротарем став голкіпер збірної Канади Девон Леві. Пару захисників склали Боуен Байрам (Канада) і Віллі Хейнола (Фінляндія). У трійці найкращих форвардів – Ділан Козенс (Канада), Тім Штюцле (Німеччина) і Тревор Зеграс (США).
Найціннішим гравцем МЧМ-2021 був визнаний американець Тревор Зеграс, який набрав у семи матчах 18 (7+11) очок.
Нагадаємо, що бронзові медалі завоювала збірна Фінляндії, яка обіграла Росію.
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