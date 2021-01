Засушили "Кленові листки": збірна США виграла чемпіонат світу з хокею

В Едмонтоні завершився молодіжний чемпіонат світу з хокею. У фінальному поєдинку зійшлися збірні Канади і США. Вп'яте в історії "золото" виграли американці.

Збірна США обіграла господарів турніру з "сухим" рахунком – 2:0.

На 14-й хвилині рахунок відкрив Алекс Тюркотт, його асистентами стали Дрю Хеллесон і Тревор Зеграс.

@usahockey IS FIRST ON THE BOARD! @ Turcotte__71 forces @HC_WJC to give up their first even-strength goal of the #WorldJuniors and USA is up 1-0.



@LAKings pic.twitter.com/YcWwZBy87G