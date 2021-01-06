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Засушили "Кленові листки": збірна США виграла чемпіонат світу з хокею

6 січня, 08:27

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

У фіналі американці перемогли команду Канади

В Едмонтоні завершився молодіжний чемпіонат світу з хокею. У фінальному поєдинку зійшлися збірні Канади і США. Вп'яте в історії "золото" виграли американці.

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Збірна США обіграла господарів турніру з "сухим" рахунком – 2:0.

На 14-й хвилині рахунок відкрив Алекс Тюркотт, його асистентами стали Дрю Хеллесон і Тревор Зеграс.

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На самому початку другого періоду Тревор Зеграс з передачі Артура Калієва подвоїв перевагу США, встановивши остаточний рахунок зустрічі.

Цікаво, що це був п'ятий в історії фінал між Канадою і США, і чотири рази перемагали американці.

Після фіналу була названа символічна збірна чемпіонату світу. Найкращим воротарем став голкіпер збірної Канади Девон Леві. Пару захисників склали Боуен Байрам (Канада) і Віллі Хейнола (Фінляндія). У трійці найкращих форвардів – Ділан Козенс (Канада), Тім Штюцле (Німеччина) і Тревор Зеграс (США).

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Найціннішим гравцем МЧМ-2021 був визнаний американець Тревор Зеграс, який набрав у семи матчах 18 (7+11) очок.

Нагадаємо, що бронзові медалі завоювала збірна Фінляндії, яка обіграла Росію.

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