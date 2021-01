Эмоции чемпионов: как Америка отпраздновала победу над Канадой

Хоккеисты сборной США выиграли молодежный чемпионат мира. В финальном поединке американцы обыграли команду Канады – 2:0.

Для сборной США – это пятый титул в истории. Что интересно, четыре финала они выиграли у Канады.

После финального свистка американцы дали волю эмоциям.

Церемония награждения.

Гимн в честь победителей.

Sing it loud, boys! pic.twitter.com/1snBay9a84

Раздевалка чемпионов.

USA HOCKEY IS DO OR DIE. pic.twitter.com/zc4aDiGawX