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Засушили "Кленовые листья": сборная США выиграла чемпионат мира по хоккею

6 января, 08:27

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

В финале американцы победили команду Канады

В Эдмонтоне завершился молодежный чемпионат мира по хоккею. В финальном поединке сошлись сборные Канады и США. Пятый раз в истории "золото" выиграли американцы.

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Сборная США обыграла хозяев турнира с "сухим" счетом – 2:0.

На 14-й минуте счет открыл Алекс Тюркотт, его ассистентами стали Дрю Хеллесон и Тревор Зеграс.

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В самом начале второго периода Тревор Зеграс с передачи Артура Калиева удвоил перевес США, установив окончательный счет встречи.

Интересно, что это был пятый в истории финал между Канадой и США, и четырежды побеждали американцы.

После финала была названа символическая сборная чемпионата мира. Лучшим вратарем стал голкипер сборной Канады Девон Леви. Пару защитников составили Боуэн Байрам (Канада) и Вилле Хейнола (Финляндия). В тройке лучших форвардов – Дилан Козенс (Канада), Тим Штюцле (Германия) и Тревор Зеграс (США).

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Самым ценным игроком МЧМ-2021 был признан американец Тревор Зеграс, набравший в семи матчах 18 (7+11) очков.

Напомним, что бронзовые медали завоевала сборная Финляндии, которая обыграла Россию.

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