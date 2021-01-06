Засушили "Кленовые листья": сборная США выиграла чемпионат мира по хоккею

В Эдмонтоне завершился молодежный чемпионат мира по хоккею. В финальном поединке сошлись сборные Канады и США. Пятый раз в истории "золото" выиграли американцы.
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Сборная США обыграла хозяев турнира с "сухим" счетом – 2:0.
How does that trophy feel? @usahockey#WorldJuniorspic.twitter.com/fdAO5DQyDB— IIHF (@IIHFHockey) January 6, 2021
На 14-й минуте счет открыл Алекс Тюркотт, его ассистентами стали Дрю Хеллесон и Тревор Зеграс.
@usahockey IS FIRST ON THE BOARD! @Turcotte__71 forces @HC_WJC to give up their first even-strength goal of the #WorldJuniors and USA is up 1-0.— IIHF (@IIHFHockey) January 6, 2021
@LAKingspic.twitter.com/YcWwZBy87G
В самом начале второго периода Тревор Зеграс с передачи Артура Калиева удвоил перевес США, установив окончательный счет встречи.
Those @tzegras11 hands @usahockey up 2-0 over @HC_WJC#WorldJuniors@AnaheimDuckspic.twitter.com/Kmt2vwR5un— IIHF (@IIHFHockey) January 6, 2021
Интересно, что это был пятый в истории финал между Канадой и США, и четырежды побеждали американцы.
После финала была названа символическая сборная чемпионата мира. Лучшим вратарем стал голкипер сборной Канады Девон Леви. Пару защитников составили Боуэн Байрам (Канада) и Вилле Хейнола (Финляндия). В тройке лучших форвардов – Дилан Козенс (Канада), Тим Штюцле (Германия) и Тревор Зеграс (США).
Самым ценным игроком МЧМ-2021 был признан американец Тревор Зеграс, набравший в семи матчах 18 (7+11) очков.
Напомним, что бронзовые медали завоевала сборная Финляндии, которая обыграла Россию.
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