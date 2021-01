Засушили "Кленовые листья": сборная США выиграла чемпионат мира по хоккею

В Эдмонтоне завершился молодежный чемпионат мира по хоккею. В финальном поединке сошлись сборные Канады и США. Пятый раз в истории "золото" выиграли американцы.

Сборная США обыграла хозяев турнира с "сухим" счетом – 2:0.

На 14-й минуте счет открыл Алекс Тюркотт, его ассистентами стали Дрю Хеллесон и Тревор Зеграс.

@usahockey IS FIRST ON THE BOARD! @Turcotte__71 forces @HC_WJC to give up their first even-strength goal of the #WorldJuniors and USA is up 1-0.



@LAKingspic.twitter.com/YcWwZBy87G