Відео святкування розгрому росіян: фіни влаштували в роздягальні дискотеку

Молодіжна збірна Фінляндії з хокею влаштувала дискотеку в своїй роздягальні після того, як у матчі за "бронзу" чемпіонату світу в канадському Едмонтоні розгромила Росію 4:1.

Реклама

Правда, при цьому фінські хокеїсти дотримувалися антікоронавірусного регламенту, ховаючи свої усмішки під масками.

"Дуже пишаюся своєю командою. Це було неймовірно. Напередодні було дуже важко після поразки в півфіналі від США 3:4, адже ми провели хороший матч. Але сьогодні ми віддали все, що у нас є, і перемогли. Хлопці це зробили", – заявив після перемоги над росіянами головний тренер збірної Фінляндії Антті Пеннанен

Реклама

Особливо тренер фінів відзначив свого 19-річного нападника Антона Лунделля, яка зробила дубль.

"Лунделль неймовірний. Який лідер, який гравець! Він блокував кидки, вигравав вкидання, забивав голи, розігрував шайбу. Він може робити все", – цитує Пеннанена "Чемпіонат"

Читайте також: Емоції чемпіонів: як Америка відсвяткувала перемогу над Канадою

Відзначимо, що виграла молодіжний ЧС з хокею збірна США, яка здолала у фіналі Канаду 2:0.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама