"Ж*па" для російського хокею: РФ залишилася без медалей на ЧС (відео)

Молодіжний чемпіонат світу з хокею в Едмонтоні завершився провалом збірної Росії. Після поразки у півфіналі від Канади 0:5 росіяни в матчі за третє місце програли Фінляндії 1:4 і залишилися взагалі без медалей – вперше за чотири останні світові першості, з 2018 року.
Чемпіонат світу (U-20). Матч за 3-тє місце
Фінляндія – Росія – 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)
0:1 – Сафонов (Грошев) – 6:03
1:1 – Лунделль (Ніемела, Мантюківі) – 25:05
2:1 – Петман (Віро, Хеленіус) – 41:13
3:1 – Лунделль – 58:32 (порожні ворота)
4:1 – Парссінен (Пююхтія) – 59:47 (порожні ворота)
При цьому молодіжна збірна Росії вперше в своїй історії зазнала поразки в матчі за бронзові медалі. Починаючи з 1996 року (коли було зіграно перший такий матч), РФ вісім разів поспіль вигравала в поєдинках за третє місце.
"Ми – нація, яка готова грати в атакуючий хокей, а не сидіти і оборонятися. Потрібно зробити висновки, рухатися далі. Бачу великий потенціал", – заявив після фіаско на ЧС-2021 тренер росіян Ігор Ларіонов.
Ця заява викликала глузування у вболівальників збірної Росії в Мережі.
"Ми нація, яка дозволяє вішати собі на вуха будь-яку локшину... У нас то прориви, то радянський атакуючий хокей... А на виході одна ж*па", – цей коментар слів Ларіонова зібрав найбільше лайків на порталі "Чемпіонат".
Відзначимо, що виграла молодіжний ЧС з хокею збірна США, яка здолала у фіналі Канаду 2:0.
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