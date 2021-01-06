"Ж*па" для російського хокею: РФ залишилася без медалей на ЧС (відео)

Молодіжний чемпіонат світу з хокею в Едмонтоні завершився провалом збірної Росії. Після поразки у півфіналі від Канади 0:5 росіяни в матчі за третє місце програли Фінляндії 1:4 і залишилися взагалі без медалей – вперше за чотири останні світові першості, з 2018 року.

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Чемпіонат світу (U-20). Матч за 3-тє місце

Фінляндія – Росія – 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)

0:1 – Сафонов (Грошев) – 6:03

1:1 – Лунделль (Ніемела, Мантюківі) – 25:05

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2:1 – Петман (Віро, Хеленіус) – 41:13

3:1 – Лунделль – 58:32 (порожні ворота)

4:1 – Парссінен (Пююхтія) – 59:47 (порожні ворота)

При цьому молодіжна збірна Росії вперше в своїй історії зазнала поразки в матчі за бронзові медалі. Починаючи з 1996 року (коли було зіграно перший такий матч), РФ вісім разів поспіль вигравала в поєдинках за третє місце.

"Ми – нація, яка готова грати в атакуючий хокей, а не сидіти і оборонятися. Потрібно зробити висновки, рухатися далі. Бачу великий потенціал", – заявив після фіаско на ЧС-2021 тренер росіян Ігор Ларіонов.

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Ця заява викликала глузування у вболівальників збірної Росії в Мережі.

"Ми нація, яка дозволяє вішати собі на вуха будь-яку локшину... У нас то прориви, то радянський атакуючий хокей... А на виході одна ж*па", – цей коментар слів Ларіонова зібрав найбільше лайків на порталі "Чемпіонат".

Відзначимо, що виграла молодіжний ЧС з хокею збірна США, яка здолала у фіналі Канаду 2:0.

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