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Тест: дізнайся більше про хокей за цікавим фактом

3 березня, 19:30

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Дізнайтеся, якою була форма першої шайби і що кидають на лід у Детройті

3 березня 1875 року в Монреалі був зіграний перший хокейний матч. Про нього навіть написали в місцевій газеті Montreal Gazette.

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Кожна з команд складалася з дев'яти гравців. Грали дерев'яною шайбою, а захисну екіпіровку запозичили з бейсболу.

Перша професійна хокейна команда була створена в Канаді лише у 1904 році. А через рік був зіграний перший матч на території сучасної України. Під час карнавалу у Львові відбувся виставковий поєдинок. Але офіційною датою появи українського хокею можна вважати 1910 рік. Саме тоді лідер львівського спортивного руху Іван Боберський переклав українською мовою канадські правила хокею.

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Зараз хокей – один з найпопулярніших командних видів спорту. І безумовно, зимовий спорт №1.

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До дня народження хокею ми підготували тест для уболівальників.

Хокейний тест

Перевірте наскільки добре ви знаєте саму найшвидшу гру в світі.
Вкидання!
1/10

Перша хокейна шайба була дерев'яна і...

Кругла
0 %
Квадратна
100 %
Восьмикутна
0 %
Перші шайби були квадратної форми.
Далі
2/10

Що раніше використовували арбітри замість свистка?

Дзвіночок
100 %
Горн
0 %
Пістолет
0 %
У перші роки хокею металевий свисток судді від холоду прилипав до губ і його замінили дзвіночком. Лише потім винайшли пластмасові свистки.
Далі
3/10

На перших Олімпійських іграх в командах, крім воротаря, двох захисників і трьох нападників, була ще одна позиція:

Авто
0 %
Самокат
0 %
Ровер
100 %
Тоді в командах на лід виходило сім хокеїстів, а ровер був найсильнішим гравцем, який повинен був відпрацьовувати і в обороні, і в атаці.
Далі
4/10

Хто з власників футбольного "Золотого м'яча" вигравав національний Кубок з хокею?

Лев Яшин
100 %
Йозеф Масопуст
0 %
Джордж Бест
0 %
Лев Яшин в 1953 році вигравав Кубок СРСР у складі московського "Динамо".
Далі
5/10

За статистикою 68% всіх професійних хокеїстів втрачають на льоду ...

Зір
0 %
Нюх
0 %
Зуби
100 %
Більшість гравців беззубі, оскільки шайба часто потрапляє в обличчя.
Далі
6/10

Назвіть найбільший рахунок в офіційних турнірах

113:1
0 %
92:0
100 %
88:3
0 %
У березні 1998 року на юніорському чемпіонаті Азіатсько-Океанічного регіону збірна Південної Кореї обіграла Тайланд – 92:0 (36:0, 24:0, 32:0).
Далі
7/10

Фанати "Детройта" в плей-офф люблять закидати лід ...

Іграшками
0 %
Восьминогами
100 %
Яблуками
0 %
Кидати восьминогів фанати почали в 1952 році. Вісім кінцівок молюска символізували вісім перемог, яких тоді треба було здобути в плей-офф, щоб завоювати Кубок Стенлі.
Далі
8/10

Щоб в 1984 році отримати в команду юного Маріо Лем'є хокеїсти "Піттсбурга" ...

Спеціально програвали
100 %
Торгували на базарі
0 %
Взяли кредит
0 %
"Піттсбург" спеціально провалив регулярний чемпіонат, щоб зайняти останнє місце і вибирати першим на драфті. Лем'є з "Піттсбургом" виграв два Кубки Стенлі (1991, 1992) як гравець і три (2009, 2016 2017) як власник.
Далі
9/10

Чинний володар Кубка Стенлі приїжджав до Києва на матч з "Соколом". Хто це був?

"Калгарі"
100 %
"Монреаль"
0 %
У Києв ніколи не приїжджав переможець Кубка Стенлі
0 %
16 вересня 1989 року в Києві "Калгарі" обіграв "Сокіл" – 5: 2.
Далі
10/10

Два десятки клубів НХЛ грають ключками, які зроблені в ...

Пхеньяні
0 %
Мукачево
100 %
Бресті
0 %
Більшість команд кращої ліги світу грають ключками, які виготовляють в Україні.
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