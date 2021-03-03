Тест: дізнайся більше про хокей за цікавим фактом

Дізнайтеся, якою була форма першої шайби і що кидають на лід у Детройті

3 березня 1875 року в Монреалі був зіграний перший хокейний матч. Про нього навіть написали в місцевій газеті Montreal Gazette.

Реклама

Кожна з команд складалася з дев'яти гравців. Грали дерев'яною шайбою, а захисну екіпіровку запозичили з бейсболу.

Перша професійна хокейна команда була створена в Канаді лише у 1904 році. А через рік був зіграний перший матч на території сучасної України. Під час карнавалу у Львові відбувся виставковий поєдинок. Але офіційною датою появи українського хокею можна вважати 1910 рік. Саме тоді лідер львівського спортивного руху Іван Боберський переклав українською мовою канадські правила хокею.

Зараз хокей – один з найпопулярніших командних видів спорту. І безумовно, зимовий спорт №1.

Реклама

До дня народження хокею ми підготували тест для уболівальників.

Хокейний тест Перевірте наскільки добре ви знаєте саму найшвидшу гру в світі. Вкидання! 1/10 Перша хокейна шайба була дерев'яна і... Кругла 0 % Квадратна 100 % Восьмикутна 0 % Далі 2/10 Що раніше використовували арбітри замість свистка? Дзвіночок 100 % Горн 0 % Пістолет 0 % Далі 3/10 На перших Олімпійських іграх в командах, крім воротаря, двох захисників і трьох нападників, була ще одна позиція: Авто 0 % Самокат 0 % Ровер 100 % Далі 4/10 Хто з власників футбольного "Золотого м'яча" вигравав національний Кубок з хокею? Лев Яшин 100 % Йозеф Масопуст 0 % Джордж Бест 0 % Далі 5/10 За статистикою 68% всіх професійних хокеїстів втрачають на льоду ... Зір 0 % Нюх 0 % Зуби 100 % Далі 6/10 Назвіть найбільший рахунок в офіційних турнірах 113:1 0 % 92:0 100 % 88:3 0 % Далі 7/10 Фанати "Детройта" в плей-офф люблять закидати лід ... Іграшками 0 % Восьминогами 100 % Яблуками 0 % Далі 8/10 Щоб в 1984 році отримати в команду юного Маріо Лем'є хокеїсти "Піттсбурга" ... Спеціально програвали 100 % Торгували на базарі 0 % Взяли кредит 0 % Далі 9/10 Чинний володар Кубка Стенлі приїжджав до Києва на матч з "Соколом". Хто це був? "Калгарі" 100 % "Монреаль" 0 % У Києв ніколи не приїжджав переможець Кубка Стенлі 0 % Далі 10/10 Два десятки клубів НХЛ грають ключками, які зроблені в ... Пхеньяні 0 % Мукачево 100 % Бресті 0 % Далі

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама