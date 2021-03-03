Тест: дізнайся більше про хокей за цікавим фактом

3 березня 1875 року в Монреалі був зіграний перший хокейний матч. Про нього навіть написали в місцевій газеті Montreal Gazette.
Кожна з команд складалася з дев'яти гравців. Грали дерев'яною шайбою, а захисну екіпіровку запозичили з бейсболу.
Перша професійна хокейна команда була створена в Канаді лише у 1904 році. А через рік був зіграний перший матч на території сучасної України. Під час карнавалу у Львові відбувся виставковий поєдинок. Але офіційною датою появи українського хокею можна вважати 1910 рік. Саме тоді лідер львівського спортивного руху Іван Боберський переклав українською мовою канадські правила хокею.
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