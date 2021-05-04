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Хет-трик, бійка і екскурсія за солодощами: стартував супертурнір для юних хокеїстів

4 травня, 16:03

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Турнір для юних хокеїстів Junior Hockey Cup стартував в Краматорську та Дружківці. Перший день змагань подарував безліч емоцій і видовищних матчів

/ Фото: УХЛ

3 травня в Дружківці і Краматорську стартував всеукраїнський молодіжний турнір Junior Hockey Cup. У матчі відкриття Донбас-1 зустрічався з Дружба ХТЗ і здобув перемогу з рахунком 5:4. Перший хет-трик на свій рахунок записав форвард донеччан Микита Сидоренко.

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У паралельному матчі в Краматорську Донбас-2 поступився київській Крижинці з рахунком 4:6. Героєм цієї зустрічі став гравець столичного клубу Артем Аксьонов, на рахунку якого дубль.

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Найрезультативнішим поєдинком в перший ігровий день став бій між Білим Барсом БСФК 2004-2006 і Кривбасом, в якому було закинуто 15 шайб. Дублем відзначилися "барси" Артем Кондрашов і Ілля Собченко, а їх команда здобула перемогу з рахунком 11:4.

А ось приклад непоступливості на льоду продемонстрували хокеїсти Білого Барса і Придніпровська. На останніх секундах зустрічі гравці влаштували бійку навіть за участю воротаря. Сам же поєдинок завершився перемогою Придніпровська 6:5.

Розклад матчів 4 травня:

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Група А

  • 16:00 – Білий Барс 2005-2006 – Дружба ХТЗ
  • 19:00 Придніпровськ 2004 – Донбас-1

Група Б

  • 16:00 Кривбас 2006 – Крижинка
  • 19:00 Білий Барс БСФК 2004-2006 – Донбас-2

А 4 травня Українська хокейна ліга разом з Фондом Бориса Колеснікова влаштували для клубів-учасників Junior Hockey Cup популярну серед молоді екскурсію – на фабрику "Конті" в Костянтинівці. Майже всі діти вперше стали гостями кондитерського виробництва і побачили, як "народжуються" солодощі. Завдяки досвідченим фахівцям і їх захоплюючим історіям, 120 спортсменів ознайомилися з процесом виготовлення улюблених з дитинства десертів, цукерок, вафель, дізналися деякі секрети кондитерського мистецтва. Безпосередньо на фабриці хокеїсти продегустували продукцію торгової марки і відвезли з собою солодощі в якості подарунків.

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