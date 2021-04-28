Страшна травма на ЧС із хокею: фіна в матчі з Росією забрали з льоду на ношах

У поєдинку проти росіян у другий ігровий день в американському Фріско Фінляндія під кінець третього періоду втратила одного зі своїх лідерів, але відіграла дві шайби

Росія - Фінляндія/Фото iihf.com

У матчі другого ігрового дня юніорського чемпіонату світу з хокею-2021 (U18) в американському Фріско справжній трилер влаштували збірні Фінляндії та Росії. Зустріч на льоду "Комеріка-центру" завершилася перемогою Суомі за булітами – 4:3. Але запам'яталася зустріч і моторошної травмою. Раніше білорус забив шедевральний гол на чемпіонаті світу з хокею.

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Тяжке пошкодження отримав нападник збірної Фінляндії Олівер Капанен. У кінці третього періоду фінський хокеїст зачепився за ковзан захисника росіян Миколи Макарова і небезпечно влетів головою в борт, після чого не зміг піднятися з льоду. На майданчик вийшли лікарі, які зафіксували Капанену шию, а потім забрали на ношах.

Пауза у грі тривала близько 10 хвилин, після чого фіни буквально за кілька хвилин змогли відігратися, поступаючись в рахунку 1:3. Після гравці Суомі змогли добитися перемоги в серії післяматчевих булітів.

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"Наші лікарі кажуть, що Капанен в порядку. У нього болить шия і голова, але ніяких ризиків немає. Наші гравці полегшено зітхнули, дізнавшись ці новини. Ми змогли зосередитися на грі, але з іншого боку, це один з наших хлопців, наш друг. Але тепер з ним все гаразд", – цитує тренера збірної Фінляндії Петрі Кар'ялайнена Чемпіонат

Раніше капітана збірної Росії не пустили в США на чемпіонат світу з хокею.

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