Відомий російський актор жорстоко побив хокеїста і розповів чому

Олександр Паль разом з друзями напав на Кевіна Антипова в Москві, коли колишній спортсмен йшов зі святкування дня народження друга

Новий скандал в Росії. Вчора стало відомо, що популярний російський актор Олександр Паль разом з двома друзями побив в Москві колишнього хокеїста Кевіна Антипова. 32-річну зірку кіно і кліпу гурту "Ленінград" незабаром затримала міліція. Раніше ми писали, що колектори побили колишнього гравця збірної України.

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Що сталося

За інформацією Telegram-каналу Baza, бійка почалася після святкування дня народження одного із знайомих Антипова. Кевін уже збирався додому і викликав таксі, коли до нього несподівано підійшли троє молодих людей, в одному з яких він упізнав відомого актора Паля. Після побиття всі троє нападників втекли з місця події на машині.

Що з потерпілим

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У постраждалого спортсмена медики діагностували важкі травми голови і щелепи. За словами Антипова, Паль міг бути п'яним або перебувати під дією наркотичних речовин, оскільки поводився неадекватно. Міліція вже порушила кримінальну справу за фактом побиття.

Версія актора

А актора своя версія події. Паль розповів поліцейським, що побив хокеїста, оскільки спортсмен був п'яний і збирався справити нужду біля його автомобіля. Помітивши це, Паль вийшов з машини і зробив Антипову зауваження, але не був почутий – повідомляє ресурс 360.

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25-річний Антипов виступав за ряд північноамериканських клубів. В Росії грав за Мечел (Челябінськ) і Червону Армію в МХЛ, за чеховську Зірку в ВХЛ, а також за юніорські команди ЦСКА. У 2012 році був обраний на драфті новокузнецьким Металургом, але за клуб не зіграв. З 2016 роки не виступав за професійні команди.

Раніше ми писали, що в Росії вандали спалили могилу хокеїста, який загинув в авіакатастрофі. Поліція подивилася відео і вже шукає хуліганів.

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