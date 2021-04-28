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Білорус забив шедевральний гол на чемпіонаті світу з хокею (відео)

28 квітня, 08:30

Олег Люлька Олег Люлька

У переможному для своєї команди матчі зі Швейцарією на юніорській світовій першості у США Дмитро Кузьмін буквально на ключці заніс шайбу в ворота суперників

Дмитро Кузьмін

Дмитро Кузьмін / Фото: Instagram

На юніорському чемпіонаті світу з хокею (U-18) в американському Плейно закинута шедевральна шайба. Її автором став захисник збірної Білорусі Дмитро Кузьмін, який забив "лакрос-гол" в переможному для своєї команди поєдинку проти Швейцарії (7:1).

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За рахунку 1:0 Кузьмін підняв шайбу на гак, перебуваючи за воротами швейцарців, і, не давши їй опуститися, з розвороту заніс її в сітку, буквально поклавши в ближню "дев'ятку".

Відзначимо, що Дмитро Кузьмін є фахівцем з таких трюків – для нього це вже третій у сезоні "лакрос-гол".

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Раніше ми писали, що боса Федерації хокею Білорусі Дмитра Баскова підозрюють у вбивстві білоруського протестувальника Романа Бондаренка.

Басков раніше грав у хокей в чемпіонаті Білорусі і зробив кар'єру спортивного чиновника після того, як став тренером сина Олександра Лукашенка.

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