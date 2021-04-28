Краще прямо сказати про це людям: важлива заява про хокейний ЧС

Прем'єр-міністр Латвії Крішьяніс Каріньш заявив, що чемпіонат світу з хокею в Ризі пройде без глядачів через пандемію коронавірусу

/ Фото: AFP

Пандемія продовжує боляче бити по спорту. Як заявив прем'єр-міністр Латвії Крішьяніс Каріньш, матчі чемпіонату світу з хокею пройдуть без глядачів через коронавірус.

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"На жаль, епідеміологічна ситуація щодо COVID-19 в Латвії наразі погіршується. Ми не бачимо можливості провести чемпіонат світу з хокею в Ризі в присутності глядачів. Краще прямо зараз сказати про це людям, ніж підтримувати марні надії" – цитує прем'єр-міністра Sputnik.

Чемпіонат світу пройде з 21 травня по 6 червня. Планується, що всі 16 команд-учасниць турніру будуть розміщені в одному готелі.

Нагадаємо, що спочатку світова першість мала відбутися в Ризі і Мінську. Але в лютому Міжнародна федерація вирішила не проводити турнір в Мінську і перенести всі матчі до Латвії. Причина – політичні протести в Білорусі.