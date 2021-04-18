Стабільність – ознака майстерності: російський гонщик Формули-1 знову потрапив в аварію на першому колі

Вже на першому колі італійського Гран-прі Мазепін зіткнувся з Латіфі, але все ж зміг продовжити гонку. Це друга аварія росіянина з початку сезону

Новачок Формули-1 і команди Хаас Микита Мазепін в другій гонці поспіль потрапив в аварію на першому колі. Правда, на відміну від Гран-прі Бахрейну, де росіянину вистачило всього три повороти, сьогодні на Гран-прі Емілії-Романьї Мазепин зміг продовжити гонку.

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На 12-му повороті пілот Вільямс Ніколас Латіфа вилетів з траси, а потім, повертаючись, зіткнувся з росіянином. Сам Латіфа врізався у відбійник, а Мазепин зміг продовжити гонку, повідомляє motorsport .

Раніше ми писали, що чемпіон світу розбив машину в Італії . Гонщик Формули-1 Фернандо Алонсо з команди Альпін розбив машину під дощем на настановних колах перед стартом Гран-прі Емілії-Романьї.

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