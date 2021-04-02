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Розбиті в мотлох машини змусили боса Мерседеса рвати волосся на голові до залисин

2 квітня, 11:03

Олена Павлова Олена Павлова

Хемілтон і Боттас згадали, як довели главу команди

Чемпіон Формули-1 Льюїс Хемілтон розповів, як одного разу побачив свого боса в Мерседесі Тото Вольффа неймовірно лютим. Колишній австрійський автогонщик і виконавчий директор автоспортивного підрозділу Mercedes-Benz втратив самовладання і ледь не втратив волосся після Гран-прі Іспанії 2016 року.

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"Це було після однієї з аварій між мною і Ніко Росбергом. Мабуть, в Барселоні Тото був найбільш лютим. Я виразно бачив залисини – думаю, він вирвав частину волосся. Але потім вони відросли", – цитує Льюїса ютуб-канал команди Мерседес

Тото Вольф

Тото Вольф / Фото: Reuters

А партнер Хемілтона Валттері Боттас застав Вольффа в жахливому настрої після Гран-прі Німеччини-2019, коли фінський пілот розбив свій болід, а Льюїс потрапив в очкову зону лише завдяки штрафам суперників:

"Я йшов хоч на якісь очки і провалився. Пам'ятаю, ми всі були в особливих нарядах на честь 125-річчя Мерседеса в автоспорті, і Тото після гонки сказав:" Більше ніяких карнавалів на гоночних уїкендах"

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Раніше стартував новий сезон Формули-1.

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мерседес Формула-1 Льюіс Хемілтон Валттері Боттас автогонщик автоперегони
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