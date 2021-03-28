Протримався три повороти: російський дебютант Формули-1 розбив болід. Соцмережі вибухнули фотожабами

Сьогодні в Бахрейні стартував новий сезон Формули-1. Пильна увага уболівальників була прикута до дебютантів "Королівських гонок" – пілотів команди "Хаас" Мікі Шумахера і росіянина Микити Мазепіна, якого фанати не злюбили ще до його приходу в команду.
Трагедія Шумахера, викрадення Фанхіо, "секс і Гітлер" Хілла: що сталося з чемпіонами Формули-1
Проте, керівництво команди вирішило залишити росіянина і, ймовірно, пошкодує про це вже за підсумками першої гонки сезону. Мазепін примудрився розбити свій болід на перовому ж колі Гран-прі Бахрейну!
Уболівальники не могли пройти повз такого фейлу російського пілота і підірвали соцмережі своїми жартами та їдкими коментарями:
"Хлопці, ви знаєте, чому ця гонка приголомшлива? Ми бачили Мазепіна на трасі не більше 1 хвилини"
"Навіть сам Мазепін говорить #NoToMazepin"
"Мене звуть Микита Мазепін, я пілот Формули-1"
"Мазепін розбився на 2-му повороті"
"Мазепін всі ці вихідні"
"Дебют Мазепіна в Формулі-1"
"Фанати: MazepOut!
"Хаас": Ні
Мазепін: "Добре, сам зроблю"
"Мазепін при нульовому тиску на нього"
"MazeSpin робить гі**но на першому колі, який кайф"
"Мазепін: Я так готовий до Гран-прі Бахрейну. Мазепін через 10 секунд після аварії"
"Ласкаво просимо в Формулу-1, Мазепін"
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк