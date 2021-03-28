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Протримався три повороти: російський дебютант Формули-1 розбив болід. Соцмережі вибухнули фотожабами

28 березня, 20:11

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Вболівальники зненавиділи Мазепіна ще до початку його кар'єри в Формулі-1

Сьогодні в Бахрейні стартував новий сезон Формули-1. Пильна увага уболівальників була прикута до дебютантів "Королівських гонок" – пілотів команди "Хаас" Мікі Шумахера і росіянина Микити Мазепіна, якого фанати не злюбили ще до його приходу в команду.

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Проте, керівництво команди вирішило залишити росіянина і, ймовірно, пошкодує про це вже за підсумками першої гонки сезону. Мазепін примудрився розбити свій болід на перовому ж колі Гран-прі Бахрейну!

Уболівальники не могли пройти повз такого фейлу російського пілота і підірвали соцмережі своїми жартами та їдкими коментарями:

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"Хлопці, ви знаєте, чому ця гонка приголомшлива? Ми бачили Мазепіна на трасі не більше 1 хвилини"

"Навіть сам Мазепін говорить #NoToMazepin"

"Мене звуть Микита Мазепін, я пілот Формули-1"

"Мазепін розбився на 2-му повороті"

"Мазепін всі ці вихідні"

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"Дебют Мазепіна в Формулі-1"

"Фанати: MazepOut!
"Хаас": Ні
Мазепін: "Добре, сам зроблю"

"Мазепін при нульовому тиску на нього"

"MazeSpin робить гі**но на першому колі, який кайф"

"Мазепін: Я так готовий до Гран-прі Бахрейну. Мазепін через 10 секунд після аварії"

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"Ласкаво просимо в Формулу-1, Мазепін"

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Формула-1 Гран-прі Бахрейна Микита Мазепін

Джерело: Сегодня|Спорт

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