Стабильность – признак мастерства: российский гонщик Формулы-1 снова попал в аварию на первом круге

Уже на первом круге итальянского Гран-при Мазепин столкнулся с Латифи, но все же смог продолжить гонку. Это вторая авария россиянина с начала сезона

Новичок Формулы-1 и команды Хаас Никита Мазепин во второй гонке подряд попал в аварию на первом круге. Правда, в отличие от Гран-при Бахрейна, где россиянину хватило всего три поворота, сегодня на Гран-при Эмилии-Романьи Мазепин смог продолжить гонку.

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На 12-м повороте пилот Уильямс Николас Латифи вылетел с трассы, а затем, возвращаясь, столкнулся с россиянином. Сам Латифи врезался в отбойник, а Мазепин смог продолжить гонку, сообщает motorsport.

Ранее мы писали, что чемпион мира разбил машину в Италии. Гонщик Формулы-1 Фернандо Алонсо из команды Альпин разбил машину под дождем на установочных кругах перед стартом Гран-при Эмилии-Романьи.

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