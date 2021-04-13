Українська
$ 27,93
33,28
  1. Новости спорта
  2. Новости Формулы-1

На лечение Шумахера нужны деньги: жена продает виллу за 59 млн евро

13 апреля, 21:15

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Огромный дом семикратного чемпиона Формулы-1 находится на берегу Женевского озера, за него хотят получить около 59 миллионов евро

Жена Михаэля Шумахера Коринна выставил на продажу семейный дом, расположенный в Глане (Швейцария). Огромный особняк площадью более 20 тысяч квадратных метров оценивают почти в 59 млн евро.

Реклама

Спешите видеть! О Михаэле Шумахере снимают фильм

Издание F1i не исключает, что вырученные средства будут потрачены на лечение семикратного чемпиона мира. Еженедельные расходы на уход за Шумахером оцениваются в 56 тысяч евро, что составляет около € 3 млн в год.

Напомним, что в декабре 2013 года легендарный Михаэль Шумахер получил серьезную травму головного мозга на горнолыжном курорте. С тех пор информация о его состоянии здоровья поступает дозированно. Есть мнение, что Шумахер не прикован к постели. В СМИ также появлялась информация, что немец несколько раз посещал элитные клиники, где проходил лечение стволовыми клетками. Однако в семье Шумахера эту информацию никак не комментировали.

Читайте также: Дети Шумахера: чего добились наследники великого чемпиона

В тренде
Украинский штангист "порвал" всех в Москве
Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Формула-1 Михаэль Шумахер

Источник: Championat.ru

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять