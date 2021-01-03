Дети Шумахера: чего добились наследники великого чемпиона

Сегодня в семье Шумахеров праздник. Михаэлю – 52 года. Как они отметят день рождения мы никогда не узнаем. Семь лет молчания окутывает семикратного чемпиона Формулы-1.
В самом конце 2013 года Михаэль Шумахер вместе с сыном Миком и друзьями катался на горных лыжах в Альпах. Падение. Удар головой. Вертолет. Больница. Кома.
"Если бы не шлем, его бы с нами уже не было. К сожалению, у Шумахера был задет мозг. Мы не гарантируем счастливый исход" , – вердикт врачей...
С тех пор вся информация о здоровье Михаэля тщательно скрывается. С тех пор его дети стали совсем взрослыми. И добились важных успехов в спорте.
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Мик – в Формуле-1
В этом сезоне фамилия Шумахер вновь будет в протоколах чемпионата Формулы-1. Мик дебютирует в Ф-1 за команду "Хаас".
Интересно, что делал парень свои первые шаги в автоспорте, как Мик Беч. Под девичьей фамилией матери, чтобы не привлекать особого внимания к себе.
Кстати, месяц назад Шумахер-младший запостил милое видео со своим отцом.
"Мой образец для подражания – мой папа. Просто потому, что он лучший – мой кумир", – говорит Мик.
К Формуле-1 он шел по ступенькам. Сначала были успехи в картинге. С 2015 года выступал Формуле-4, где занимал второе место в общем зачете. Становился чемпионом Формулы-3 в 2018 году. В 2020 выиграл чемпионат Формулы-2.
Джина – на коне
23-летняя Джина-Мария профессиональная наездница. Она выигрывала золотые медали чемпионатов Европы и мира в категории Reining, американской дисциплине верховой езды.
Как-то Джина-Мария призналась, что работа с лошадьми дала ей силы продолжать жить и справиться с трагедией, которая случилась с ее отцом.
Однажды в Вероне, после победы на соревнованиях, Джина выехала на арену в комбинезоне и шлеме Михаэля. "Это дань уважения моему отцу", – прокомментировала свое решение Джина-Мария.
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