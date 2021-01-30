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Спешите видеть! О Михаэле Шумахере снимают фильм

30 января, 12:44

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

В картине будут частные записи, предоставленные родными, а также интервью с женой и детьми гонщика

Немецкие режиссеры Михаэль Вех и Ханнс-Бруно Каммертонс выпустят документальный фильм о семикратном чемпионе Формулы-1 Михаэле Шумахере. Семь лет молчания скрывают легендарного гонщика от общественности.

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В конце 2013 года Михаэль Шумахер вместе с сыном Миком и друзьями катался на горных лыжах в Альпах. После падения Михаэль получил травму головы и с тех пор информация о его здоровье держится в строжайшей тайне.

Фильм под названием "Шумахер" будет содержать частные записи, предоставленные родными 52-летнего экс-пилота, а также интервью с женой Михаэля Коринной, сыном Миком, дочерью Джиной-Марией и другими близкими.

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"В фильме показана впечатляющая карьера Михаэля и многие аспекты сложной личности. Безжалостный и смелый гонщик Формулы-1, амбициозный спортсмен, человек с уникальным техническим чутьем, надежный командный игрок, любящий семьянин", – менеджера Шумахера Сабину Кем цитирует Daily Star.

Напомним, что в этом году Льюис Хэмилтон побил рекорд Шумахера по количеству побед на Гран-при. У немца осталась 91 победа, а британец уже успел довести их количество до 95. А позже Хэмилтон повторил рекорд Шумахера по победам в Формуле-1. Теперь оба гонщика имеют по семь трофеев. Следующей сезон "Королевских гонок" может стать историческим.

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Формула-1 Михаэль Шумахер

Источник: Eurosport

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