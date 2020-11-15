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Хэмилтон расплакался, сравнявшись с Шумахером. Он досрочно стал чемпионом Формулы-1

15 ноября, 14:30

Александр Трикиша Александр Трикиша

Британский гонщик в седьмой раз стал победителем "Королевских гонок"

Британский гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Турции и досрочно завоевал седьмой титул чемпиона Формулы-1, сравнявшись по количеству побед в "Королевских гонках" с легендарным немцем Михаэлем Шумахером.

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Хэмилтон побеждал в Формуле-1 в сезонах 2008 года в составе "Макларена", а затем в 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 годах за "Мерседес". К слову, для "Мерседеса" это седьмая победа подряд, так как в 2016 году победу праздновал другой пилот команды Нико Росберг.

Ранее Хэмилтон превзошел рекорд Шумахера по количеству побед на Гран-при. Сегодняшняя победа стала для британца 94-й в карьере. После финиша Хэмилтон даже не смог сдержать эмоций и расплакался.

Льюис Хэмилтон. Фото: REUTERS/Tolga Bozoglu

Льюис Хэмилтон. Фото: REUTERS/Tolga Bozoglu

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Гран-при Турции:

Рейтинг чемпионов Формулы-1 до сегодняшней гонки:

Рейтинг чемпионов Формулы-1 по количеству титулов

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Формула-1 Льюис Хэмилтон Михаэль Шумахер Гран-при Турции

Источник: Сегодня|Спорт

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