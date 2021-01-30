Поспішайте побачити! Про Міхаеля Шумахера знімають фільм

У картині будуть приватні записи, надані рідними, а також інтерв'ю з дружиною і дітьми гонщика

Німецькі режисери Міхаель Вех і Ханнс-Бруно Каммертонс випустять документальний фільм про семиразового чемпіона Формули-1 Міхаеля Шумахера. Сім років мовчання приховують легендарного гонщикавід громадськості.

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Наприкінці 2013 року Міхаель Шумахер разом із сином Міком і друзями катався на гірських лижах в Альпах. Після падіння Міхаель отримав травму голови і відтоді інформація про його здоров'я тримається в найсуворішій таємниці.

Фільм під назвою "Шумахер" міститиме приватні записи, надані рідними 52-річного експілота, а також інтерв'ю з дружиною Міхаеля Корінною, сином Міком, дочкою Джиною-Марією та іншими близькими.

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"У фільмі показана вражаюча кар'єра Міхаеля і багато аспектів складної особистості. Безжальний і сміливий гонщик Формули-1, амбітний спортсмен, людина з унікальним технічним чуттям, надійний командний гравець, люблячий сім'янин", – менеджера Шумахера Сабіну Кем цитує Daily Star.

Нагадаємо, що цього року Льюїс Гамільтон побив рекорд Шумахера за кількістю перемог на Гран-прі. У німця залишилася 91 перемога, а британець вже встиг довести їх кількість до 95. А пізніше Гамільтон повторив рекорд Шумахера за кількістю перемог у Формулі-1. Тепер обидва гонщики мають по сім трофеїв. Наступний сезон "Королівських гонок" може стати історичним.

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