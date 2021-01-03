Діти Шумахера: чого досягли спадкоємці великого чемпіона

Сьогодні в родині Шумахерів свято: Міхаелю – 52 роки. Як вони відзначать день народження ми ніколи не дізнаємося. Сім років мовчання огортає семиразового чемпіона Формули-1.

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Наприкінці 2013 року Міхаель Шумахер разом із сином Міком і друзями катався на гірських лижах в Альпах. Падіння. Удар головою. Гелікоптер. Лікарня. Кома.

"Якби не шолом, його б з нами вже не було. На жаль, у Шумахера був пошкоджений мозок. Ми не гарантуємо щасливого результату" – такий був вердикт лікарів...

Відтоді вся інформація про здоров'я Міхаеля ретельно приховується. За цей час діти стали зовсім дорослими і домоглися важливих успіхів у спорті.

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Мік – у Формулі-1

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У цьому сезоні прізвище Шумахер знову буде в протоколах чемпіонату Формули-1. Мік дебютує у Ф-1 за команду "Хаас".

Цікаво, що свої перші кроки хлопець робив в автоспорті як Мік Беч, під дівочим прізвищем матері, щоб не привертати особливої уваги до себе.

До речі, місяць тому Шумахер-молодший запостив миле відео зі своїм батьком.

"Мій взірець для наслідування – мій тато. Просто тому, що він найкращий – мій кумир", – говорить Мік.

До Формули-1 він ішов поступово. Спочатку були успіхи в картингу. З 2015 року виступав у Формулі-4, де посідав друге місце в загальному заліку. Ставав чемпіоном Формули-3 в 2018 році. У 2020 виграв чемпіонат Формули-2.

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Джина – на коні

23-річна Джина-Марія професійна наїзниця. Вона вигравала золоті медалі чемпіонатів Європи і світу в категорії Reining, американської дисципліни верхової їзди.

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Якось Джина-Марія зізналася, що робота з кіньми дала їй сили продовжувати жити після трагедії, яка сталася з її батьком.

Якось у Вероні після перемоги на змаганнях Джина виїхала на арену в комбінезоні й шоломі Міхаеля. "Це данина поваги моєму батькові", – прокоментувала своє рішення Джина-Марія.

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